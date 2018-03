FPÖ-Kickl: Strache zeigt Bundesregierung wie es geht

Wien (OTS) - In der heutigen ORF-Pressestunde habe FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache der streitenden SPÖ/ÖVP-Bundesregierung klar den Weg aufgezeigt, wie die dringenden Probleme der Republik zu lösen seien, sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl. Strache habe in den wesentlichen politischen Themen bewiesen, dass er nicht abgehoben von der Bevölkerung agiere, sondern das Gespür für die wesentlichen Bedürfnisse der Bevölkerung habe. Strache als Person verkörpere jene Entscheidungsfreudigkeit und Führungsqualität, die die Bundesregierung insgesamt vermissen lasse, so Kickl, der besonders betonte, dass Strache die heißen Themen angreife und sich nicht durch Proporz-Tabuzonen in die Schranken weisen lasse.

"Wie nicht anders zu erwarten war, kritisieren die in der Wählergunst weit abgeschlagenen Parteien BZÖ und Grüne, den Auftritt HC Straches in der Pressestunde, mit unqualifizierten Analysen und politischen Plattitüden", sagte Kickl. Da die beiden anderen Oppositionsparteien der FPÖ inhaltlich nichts entgegen zu setzen hätten, seien sie gezwungen in die Polemik-Kiste zu greifen, äußerte Kickl mitleidiges Verständnis für die Hilflosigkeit von BZÖ und Grünen.

Offenbar habe der BZÖ-Generalsekretär eine andere Sendung gesehen, oder sei nicht in der Lage gewesen inhaltlich zu folgen, kommentierte Kickl die Aussagen Ebners, während ausgerechnet der Grüne Kogler mit dem Neandertal polemisiere, wo es ihm selbst doch am besten gefallen müsste, da dort alles "Bio" sei, wenn auch nicht "logisch".

Einmal mehr habe es sich in der Pressestunde klar gezeigt, dass nur die FPÖ Antworten auf die dringenden Probleme der Republik habe, während die SPÖ/ÖVP-Bundesregierung sich gegenseitig blockiere, so Kickl, der die kabarettreifen Aussagen von Laura Rudas nicht einmal kommentieren will. Strache habe jedenfalls den Anspruch der FPÖ, in den kommenden Wahlauseinandersetzungen die Nummer eins anzustreben, klar untermauern können, schloss Kickl.

