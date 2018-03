ÖH: Karl vergisst eines von drei Zielen in weniger als 24 Stunden

Wien (OTS) - Nicht einmal 24 Stunden sind vergangen seit der Rede von Beatrix Karl beim Uniko-Empfang, dennoch leidet sie bereits an Gedächtnisschwierigkeiten. "Der Hochschulplan war gestern ein wichtiges Ziel - heute wird dieser nicht einmal mehr in ihrer Aussendung in einem Nebensatz erwähnt", erklärt das Vorsitzteam der ÖH-Bundesvertretung. "Das lässt natürlich daran zweifeln, ob dieses Projekt seitens der Ministerin ernst genommen wird."

