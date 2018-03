Festakt anlässlich des 100. Geburtstages von Bruno Kreisky

Wien (OTS) - Auf Einladung von Bundeskanzler Werner Faymann findet am Freitag, dem 21. Jänner 2011, um 18.30 Uhr, ein Festakt aus Anlass des 100. Geburtstages von Altkanzler Bruno Kreisky im Großen Redoutensaal der Wiener Hofburg statt (Eingang Josefsplatz). Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem Empfang in der Österreichischen Nationalbibliothek. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen. Für die Teilnahme ist lediglich eine formlose Anmeldung beim Bundespressedienst per E-mail an federalpressservice @ bka.gv.at erforderlich (bitte Namen, Medium, Funktion und Mobiltelefonnummer bekanntgeben). Anmeldeschluss ist der 19. Jänner 2011.

Zu Ehren des großen österreichischen Staatsmannes werden u.a. Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, Bundeskanzler Werner Faymann und der ehemalige spanische Ministerpräsident Felipe Gonzáles Ansprachen halten. Zwischenzeitlich werden ein von Dr. Helene Maimann zusammengestellter Dokumentarfilm und Worte ehemaliger Wegbegleiter eingespielt. Schauspielerin Elisabeth Orth wird eine Lesung halten. Für musikalische Umrahmung sorgt das Aaron Quartett. Moderiert wird die Veranstaltung von Barbara Rett.

Angemeldete Medienvertreterinnen und Medienvertreter erhalten gegen Vorweis ihres Presseausweises oder eines aktuellen Akkreditivs ihrer Redaktion ab 17.30 Uhr am Registrierungsschalter im Eingangsfoyer Redoutensaaltrakt ihre Zutrittskarte. Neben Sitzplätzen stehen Podeste für Fotografen und Kameras (bitte rechnen Sie mit weiteren Distanzen zwischen Podest und Bühne) und Split-Boxen zur Verfügung.

Bilder zu dieser Veranstaltung werden im Anschluss daran über das Fotoservice des Bundespressedienstes,

http://fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar sein.

