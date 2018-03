AVISO PK 13.01.2011: Zukunft der Donau östlich von Wien

Umweltorganisationen fordern ökologischen Neustart

Wien (OTS) - Neue Expertengutachten stellen dem

Schifffahrtsprojekt der staatseigenen via donau GmbH, dem so genannten "Flussbaulichen Gesamtprojekt", das im Nationalpark Donau-Auen östlich von Wien realisiert werden soll, ein vernichtendes Zeugnis aus: Die Planungen für das größte Bauvorhaben seit Hainburg 1984 an diesem Donauabschnitt weisen Mängel auf und entsprechen nicht dem Stand der Technik. Das Vorhaben ist daher keinesfalls genehmigungsfähig. Es wäre mit negativen Auswirkungen auf die Ökologie des Flusses verbunden. Rechtlich gesehen sind die vorliegenden via donau-Projekte, die massive bauliche Eingriffe in die Kernzone des bestehenden Nationalparks bedeuten würden, weder nach dem NÖ Nationalparkgesetz noch nach dem NÖ Naturschutzgesetz genehmigungsfähig. Namhafte Umwelt- und Naturschutzorganisationen legen die Fakten auf den Tisch und fordern in Konsequenz aus den Gutachten einen ökologischen Neubeginn an der Donau.

Wann: Donnerstag, 13.01.2011, 10.00 Uhr

Wo: Cafe Landtmann, Landtmannsaal, Dr. Karl Lueger-Ring 4, 1010 Wien

TeilnehmerInnen:

- Reinhold Christian, Präsident Forum Wissenschaft & Umwelt

- Gerhard Heilingbrunner, Präsident Umweltdachverband

- Irene Lucius, Leitung Umweltpolitik, Donau-Karpaten-Programm, WWF - Wolfgang Rehm, Donaudirektor Umweltorganisation Virus

- Günter Schobesberger, Bürgerinitiative Donaufreunde

