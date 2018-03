OTScampus: Die Rolle der Führungskräfte in der Unternehmenskommunikation

Seminar am 2. Februar 2011 für PR-Beraterinnen und -Berater, die das Reputationsmanagement ihrer CEOs verantworten

Wien (OTS) - CEOs verkörpern ein Unternehmen nach außen und können so zum Gesamt-Image maßgeblich beitragen - PR-Verantwortlichen erwächst daraus die Aufgabe, ihre Führungskräfte im Umgang mit Medien professionell zu beraten. OTScampus widmet sein Trendthema dem Reputationsmanagement der Top-Managerinnen und -Manager. Für dieses Seminar konnte mit Torsten Oltmanns ein anerkannte Experte und Buchautor auf diesem Gebiet gewonnen werden. Oltmanns zeigt in dem OTScampus-Seminar, wie Managerinnen und Manager Kommunikation als strategische Aufgabe begreifen sollten und mit den Medien richtig umgehen können.

OTScampus Seminar "CEO Reputation Management"

Termin: 02. Februar 2011

Dauer: 10:30 bis 16:30 Uhr

Ort: APA - Austria Presse Agentur, 1060 Wien, Laimgrubengasse 10 Kosten: EUR 600,- exkl. USt. pro Person

Programmdetails: http://www.ots.at/redirect/reputation

Vortragender: Torsten Oltmanns ist Partner und Global Marketing Director bei Roland Berger Strategy Consultants in Hamburg und London. Oltmanns (JG 1964) studierte Volkwirtschaft an der Universität Köln und absolvierte parallel dazu eine Ausbildung an der Kölner Journalistenschule zum Redakteur für Wirtschaft und Politik. Bei Roland Berger Strategy Consultants verantwortet er das Marketing der 36 Büros der Unternehmensberatung in 25 Ländern und berät Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor in Fragen der strategischen Positionierung. Torsten Oltmanns ist Lehrbeauftragter für Marketing & Kommunikation an der Universität Innsbruck, Visiting Fellow der Universität Oxford sowie Autor des Buches "Manager in der Medienfalle".

OTScampus ist die Weiterbildungsreihe von APA-OTS zu aktuellen Themen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. APA-OTS bietet damit eine Plattform für einen fachlich-qualitativen Know-how-Transfer innerhalb der Branche.

Das vollständige Programm von OTScampus finden Sie unter www.ots.at/campus bzw. auf Anfrage.

