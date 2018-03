Gratis Tausch von Estnischen Kronen bei der OeNB

Wien (OTS) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) freut sich, Estland als jüngstes Mitglied im Eurosystem begrüßen zu dürfen. Bereits seit der Euro-Bargeldeinführung im Jahr 2002 war die Estnische Krone (EEK) an den Euro gekoppelt. Ab dem 1. Jänner 2011 bezahlen die 1,34 Mio Einwohner Estlands mit dem Euro. Insbesondere der Wegfall des Währungsumtauschs und die damit verbundenen Spesen und Gebühren sowie die Preistransparenz stellen eine wesentliche Erleichterung dar.

Im Rahmen der Euro-Einführung in Estland tauscht die OeNB vom 3. Jänner bis 28. Feber 2011 Estnische-Krone-Banknoten gebührenfrei in Euro. Dies betrifft acht verschiedene Banknotennominale: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 und 500 Kronen. Senti- und Kronen-Münzen können bei der OeNB nicht getauscht werden. Der am 13. Juli 2010 festgelegte Wechselkurs beträgt EEK 15,6466 für 1 EUR. Pro Transaktion und Tag ist der Umtausch auf einen Betrag von 1.000 EUR limitiert.

Die Adressen und Öffnungszeiten der OeNB-Kassen:

Wien, Otto-Wagner-Platz 3: Mo, Di, Mi, Fr 8.00 - 15.00 Uhr, Do 8.00 -16.30 Uhr

Öffnungszeiten für alle anderen Standorte:

Mo bis Mi: 8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr, Do: 8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 16.30 Uhr, Fr: 8.00 - 13.00 Uhr

Bregenz, Anton Schneider Straße 12

Graz, Brockmanngasse 84

Innsbruck, Adamgasse 2

Klagenfurt, 10. Oktober Straße 13

Linz, Coulinstraße 28

Salzburg, Franz Joseph Straße 18

Weitere Fragen dazu beantwortet das OeNB-Direktorium überdies auf der Online-Dialogplattform www.direktzurnationalbank.at.

