Kirchliche PädagogInnenausbildung: zukunftssicher durch Standortwechsel

Kirchliche PädagogInnenausbildung: zukunftssicher durch Standortwechsel Erzdiözese Wien trifft Grundsatzentscheidung: Der Standort Lacknergasse im 18. Wiener Gemeindebezirk wird zum neuen zentralen Campus der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH) in Wien ausgebaut. Am bisherigen Standort Strebersdorf verbleiben zwei Praxisschulen. Auch für den Standort Krems steht eine Verlegung an. Motiv der Trägerdiözesen Wien und St. Pölten: in einer Zeit knapper werdender Ressourcen das christliche Engagement in der Bildung in vollem Umfang und hohem Qualitätsanspruch für die Zukunft zu sichern.

Wien/St. Pölten, 23. Juni 2023 – Der Wirtschaftsrat der Erzdiözese Wien hat beschlossen, die Wiener Standorte der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems (KPH) – an denen rund 1550 Studierende zu Lehrerinnen und Lehrern ausgebildet werden – neu zu fassen. Aus Kosten- und Effizienzgründen soll der Standort Lacknergasse im 18. Wiener Gemeindebezirk zum neuen zentralen Campus ausgebaut werden und mittelfristig den gesamten jetzt am Standort Strebersdorf angesiedelten Ausbildungsbetrieb übernehmen. In Strebersdorf sollen die zwei dort schon jetzt existierenden Praxisschulen saniert und weitergeführt werden.

Der Generalvikar der Erzdiözese Wien, Nikolaus Krasa, bezeichnet diese Entscheidung als „richtungsweisenden Grundsatzbeschluss“: „Wir bekennen uns als Kirche mit diesem Zukunftskonzept ganz ausdrücklich zu unserem Auftrag, an der Bildung der kommenden Generationen mitzuwirken. Eine qualitativ hochstehende Ausbildung der Lehrenden sehen wir dabei als Schlüsselaufgabe, der wir treu bleiben, auch wenn die Ressourcen knapper werden.“

Der Ausbau des Standortes Lacknergasse statt der ursprünglich anvisierten Sanierung des Campus Strebersdorf habe sich laut Krasa als „die kostengünstige Möglichkeit herausgestellt, den Lehr- und Lernbetrieb auf der Höhe der Zeit, mit dem gewohnten Qualitätsanspruch und in vollem Umfang auf lange Zeit hinaus fortzuführen und weiterzuentwickeln“. Die KPH, so Krasa, „ist eine weltweit einzigartige Einrichtung der ökumenischen und interreligiösen Zusammenarbeit. Das ermöglicht ihr, mit besonderer Sensibilität und großem Erfahrungswissen einen wichtigen Beitrag für die immer diverser werdende Gesellschaft zu leisten. Das haben wir mit unserer Entscheidung nun auch für die Zukunft sichergestellt.“

Umbaubeginn 2026

In den kommenden Monaten werden die Ausbau- und Sanierungsarbeiten am Campus Lacknergasse vorbereitet. Der Beginn der voraussichtlich zweijährigen Umbauphase soll im Jahr 2026 erfolgen. Auf dem Gelände, das derzeit Unterrichtsräume der KPH, einzelne Klassen des Schulcampus Sacré Coeur Wien Währing sowie einen Kindergarten der diözesanen St. Nikolausstiftung beherbergt, soll ein flexibles, pädagogisch hochwertiges Raumkonzept umgesetzt werden, das innovative Lehr- und Lernmethoden unterstützt.

Im Zuge des Ausbaus werden die gesamten Schulklassen im Hauptgebäude des Sacré Coeur in der Antonigasse zusammengeführt. Der Kindergarten wird in ein nahegelegenes Gebäude übersiedeln – was aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit seiner jetzigen Räumlichkeiten ohnehin notwendig geworden wäre. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten wird auch der Studienbetrieb in Strebersdorf weiterlaufen wie bisher.

Neuer Standort auch für KPH in St. Pölten

Standortüberlegungen gibt es auch zu dem in der Diözese St. Pölten gelegenen Campus der KPH in Krems, an dem derzeit 363 Studierende in Ausbildung für die Primarstufe sind. Auch dort stellt sich die Frage der Wirtschaftlichkeit am alten Standort, weshalb der Bischof von St. Pölten, Alois Schwarz, eine Projektgruppe unter Leitung seines Bischofsvikars für Hochschulen/Universitäten und Studierendenseelsorge, P. Patrick Schöder OSB, gebildet hat.

„Aufgabe der Projektgruppe ist es“, sagt Bischofsvikar Schöder, „in den kommenden Monaten alle sinnvollen Möglichkeiten auszuloten und Szenarien für einen neuen Standort in St. Pölten zu entwickeln.“ Diese sollen dann – im Sinne der Gesamtentwicklung der KPH mit der Erzdiözese Wien abgesprochen – zu einem Beschluss des Bischofs und seines Wirtschaftsrates führen. „Das Ziel ist, durch einen sorgfältig überlegten, effizienten Einsatz der knapper werdenden Mittel die Zukunft der KPH langfristig zu sichern und darüber hinaus die KPH noch wirksamer für Kirche und Gesellschaft zu machen,“ so Bischofsvikar Schöder.

KPH Wien/Krems: vielseitig in Aus-, Fort- und Weiterbildung

Die Kirchliche Pädagogische Hochschule (KPH) Wien/Krems ist Österreichs größte Private Pädagogische Hochschule mit sieben Standorten in Wien und Niederösterreich. Das gemeinsame Konzept der Erstausbildung, Fort- und Weiterbildung soll Lehrende in ihren pädagogischen und religionspädagogischen Berufsfeldern bestmöglich qualifizieren und professionalisieren.

Im Sinne einer ökumenischen Perspektive fördert und lebt die KPH Wien/Krems die Kooperation der sieben an der Hochschule vertretenen christlichen Kirchen (Katholische Kirche, Evangelische Kirche A.B. und H.B., Griechisch-Orientalische Kirche, drei Orientalisch-Orthodoxe Kirchen sowie Altkatholische Kirche) bei gleichzeitiger Wahrung der jeweiligen Identität. Zusätzlich kooperiert sie in der Bildung für Religionslehrende und im Rahmen der Förderung interreligiöser Kompetenzen mit den Freikirchen, der Islamischen Glaubensgemeinschaft, der Alevitischen Glaubensgemeinschaft, der Israelitischen Religionsgesellschaft und der Buddhistischen Religionsgesellschaft.

Das breite Lehrangebot der KPH Wien/Krems besteht aus den Lehramtsstudien für die Primarstufe und Sekundarstufe Allgemeinbildung, dem Bachelorstudium Elementarbildung und Kooperationen im Bereich der Religionspädagogik. Darüber hinaus bietet die KPH Wien/Krems ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsprogramm mit Hochschullehrgängen (bis zum Masterabschluss), Fortbildungsveranstaltungen sowie Begleitung bei Schulentwicklungsprozessen. Die Hochschule hat auch einen Forschungsauftrag, insbesondere in den verschiedenen Bereichen der Bildungsforschung. Die KPH Wien/Krems hat derzeit ca. 2500 Studierende in der Erstausbildung und ca. 1000 Studierende in Weiterbildungslehrgängen.

www.kphvie.ac.at

