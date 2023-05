Programmhighlights für Wien in der Langen Nacht der Kirchen

Wien, 25. Mai 2023 - Die Lange Nacht der Kirchen bietet dieses Jahr wieder unzählige Programmpunkte. Hier einige der Highlights für Wien:

Schwerpunkt: Mutig in die Zukunft – Wege aus der Ohnmacht

Die Deutschordenskirche (Singerstraße 7, 1010 Wien) und die Jesuitenkirche (Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien) im Zentrum Wiens bieten Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit brennenden Fragen unserer Zeit – in Gesprächen mit Fachleuten ist auch das Publikum eingeladen, (Gegen-)Rede­beiträge einzubringen. Die Schwerpunkte reichen von Künstlicher Intelligenz und der Frage nach Segen und Fluch dieser Technik mit der Möglichkeit, KI „live“ zu erleben, bis zur Klimakatastrophe mit Jesuitenpater und Umweltaktivist Jörg Alt (18:00 und 19:30, beide Jesuitenkirche). Den Fragen, ob Medien noch glaubwürdig sind (mit Christian Schüller), wie ein hoffnungsvolles Wirtschaftssystem ohne Angstmacherei aussehen kann (mit Markus Marterbauer) und wie der Skepsis gegenüber der Wissenschaft begegnet werden soll (mit Univ. Prof. Dr. Matthias Beck), widmet sich das Programm in der Deutschordenskirche (18:30 bis 23:00).

Hollywood in Dornbach

Eine exklusive Filmvorführung (bisher nur auf Festivals und noch nicht im Kino gelaufen) in englischer Originalversion gibt es um 18:30 Uhr in der Pfarre Dornbach (Rupertusplatz 5, 1170 Wien) zu erleben: „A Rose in Winter“ handelt vom außergewöhn­lichen Leben der Heiligen Edith Stein, als deutsche Jüdin geboren, die als Frauenrechtlerin und Philosophin zum christlichen Glauben konvertierte und als katholische Nonne in Auschwitz ermordet wurde. Der Film mit Schauspielgrößen wie Anja Kruse und Karl Markovics wurde unter der Regie von Joshua Sinclair vom dreifach Oscar-prämierte Kameramann Vittorio Storaro (Apocalypse Now, u.a.) gedreht. Im Anschluss an den Film erläutert Hollywood-Regisseur und Autor Joshua Sinclair ab 20:45 Uhr seine Sichtweise und Auseinandersetzung mit dem Thema und steht für Gespräche zur Verfügung.

Eine Nacht im Gefängnis

Eine Nacht im Gefängnis, ohne mit dem Gesetz in Konflikt gekommen zu sein: Die Gefängniskapellen der Justizanstalten Wien-Josefstadt (Wickenburggasse 18–20, 1082 Wien) und Simmering (Kaiser-Ebersdorfer Straße 297, 1110 Wien) öffnen in der Langen Nacht der Kirchen ihre Türen und erlauben Einblicke, die sonst nicht möglich sind. In der Josefstadt erzählen die Gefängnisseelsorgenden vom Leben von Menschen in Haft; in Simmering erfahren Sie Interessantes über die barocke Schlosskapelle und warum Soldaten, die Türken und ein Elefant die Geschichte des ehemaligen Jagd- und Lustschlosses der Habsburger geprägt haben. In beiden Fällen ist eine Anmeldung und pünktliches Eintreffen zur Führung (17:30 JA Wien-Josefstadt; stündlich ab 18:00 JA Wien-Simmering) notwendig, ein eigenständiges Betreten oder Verlassen der Räume ist nicht möglich!

Musikalische Höhepunkte

Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem in d-Moll ist eines seiner bekanntesten Werke und stets ein Highlight für Liebhaberinnen und Liebhaber klassischer Musik. Umso mehr, wenn sich drei Chöre zusammentun, um Mozarts letzte Komposition besonders stimmkräftig ertönen zu lassen – in Gersthof-St. Leopold (Bischof Faber Platz 7, 1180 Wien) werden dies die KANTOREI Währing, der BachCHorWien und die KÖHV Sängerschaft Waltharia um 19:00 Uhr tun.

Besondere Stimmen und Klänge gibt es auch in St. Johann Nepomuk (Praterstraße, 1020 Wien) zu hören, wo Timna Brauer um 20:00 Uhr bei ihrem Konzert „Shabbat Shalom“ mit Geschichten, Psalmen und Gesängen ein spannendes Eintauchen in uralte musikalische Traditionen aus Europa und dem Orient ermöglicht.

Tanzperformance

LAMM – eine Tanzperformance – kommt gleich zweimal zur Aufführung: um 19:00 Uhr in der Schwedische Kirche und Finnische Gemeinde (Gentzgasse 10/ Altes Haus 1180 Wien) und um 22:00 Uhr in der Votivkirche (Rooseveltplatz 8 1090 Wien). Das Lamm als christliches Symbol für Unschuld, Reinheit und Sanftmut sowie die Zwiespältigkeit zwischen tatsächlicher Menschlichkeit und Ideal werden tänzerisch zum Ausdruck gebracht.

Pop-up Heuriger in der Innenstadt

In der Bernardikapelle (Schönlaterngasse 5, 1010 Wien) verbinden sich Klassik und Sakrales auf besondere Weise: beim Gregorianischen Choral der Zisterziensermönche um 19:30 Uhr und bei SchrammelBach um 21:30 Uhr. Die hochbarocke Kapelle, die sonst nicht zugänglich ist, und der Heiligenkreuzerhof, der in der Langen Nacht zum Wiener Innenstadtheurigen wird, bieten für beides ein ganz spezielles Ambiente.

Besondere Begegnungen

Im Garderob137, einer Einrichtung der Caritas (Landstraßer Hauptstraße 137, 1030 Wien, 19:00 und 22:00) erzählen geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer von einschneidenden Erlebnissen, von Kummer und Hoffnung und von ihrem Blick in die Zukunft.

Simultanschach

Eine Begegnung ganz anderer Art wird in Oberbaumgarten (Hütteldorfer Straße 282, 1140 Wien) geboten, wo man sich ab 16:00 Uhr beim Simultanschach mit Schachmeister Pfarrvikar Wolfgang Unterberger messen kann.

