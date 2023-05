Lange Nacht der Kirchen: Einladung zur Pressekonferenz

Lange Nacht der Kirchen: Einladung zur Pressekonferenz Montag, 22. Mai 2023, 9:30 Uhr, Jesuitenkirche (1010 Wien, Ignaz-Seipel-Platz) im historischen Chorraum über der Sakristei (Zugang über die Kirche - wird beschildert).

Als Geprächspartner begrüßen wir:

Cecily Corti , Sozialpionierin und Gründerin der „Vinzi-Rast“

P. Jörg Alt SJ (online aus Nürnberg zugeschaltet), Jesuitenpater und „Klimakleber“

Andreas Berghöfer , Lektor, „Huachts guat zua – eine Gschicht vom Jesus und seine Leit‘“

Bischof Andrej , Bischof der serbisch-orthodoxen Diözese von Österreich und der Schweiz

Oberkirchenrätin Ingrid Bachler , evangelische Kirche A.B., stellvertretende Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich

P. Dariusz Schutzki CR , Bischofsvikar des Vikariats Wien-Stadt, Erzdiözese Wien

Videobotschaft von Bischof Hermann Glettler, Diözesanbischof der Diözese Innsbruck und Vertreter der Anliegen der Langen Nacht der Kirchen in der Österreichischen Bischofskonferenz.

Lange Nacht der Kirchen am 2. Juni 2023

Am 2. Juni 2023 öffnen in der Erzdiözese Wien 190 Kirchen (österreichweit: 700) ihre Tore für Nachtschwärmer. Besucherinnen und Besucher bekommen bei über 900 Programmpunkten (österreichweit: 2500) kostenlos außergewöhnliche und teils unkonventionelle Einblicke in Kirchen: Neben Musik, Tanz und Kabarett laden Ausstellungen, Diskussionen und Vorträge dazu ein, sich mit aktuellen gesellschaftlichen, religiösen und sozialen Themen auseinanderzusetzen und die Kirchen aus anderen Blickwinkeln kennenzulernen. Ebenso sind Gebete und Gottesdienste sowie eigene Veranstaltungen für Familien Teil des umfangreichen Angebots.

Auch Kirchen in ganz Tschechien, in Südtirol und in einigen Kantonen der Schweiz sind am selben Abend zur „Langen Nacht der Kirchen“ geöffnet. Die größte ökumenische Veranstaltung in Österreich ist ein Erfolgsprojekt und findet seit 2005 statt.

Die beiden Projektleiter Markus Pories und Vera Rieder geben Einblicke in das diesjährige Programm sowie die Highlights der „Langen Nacht der Kirchen“ und freuen sich auf Ihr Kommen!

Alle Infos und das Programm der "Langen Nacht der Kirchen" finden Sie auf www.langenachtderkirchen.at

