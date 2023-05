Requiem für Weihbischof Krätzl am 15. Mai im Stephansdom

Requiem für Weihbischof Krätzl am 15. Mai im Stephansdom Am 15. Mai wird der am Dienstagabend verstorbene Weihbischof Helmut Krätzl in der Domherrengruft bestattet, davor findet das Requiem mit Kardinal Christoph Schönborn um 17:00 Uhr statt. Dieses wird im Livestream und auf radio klassik Stephansdom übertragen.

Wien, 3. Mai 2023 – Die Trauerfeierlichkeiten für den am Dienstagabend, 2. Mai, verstorbenen emeritierten Wiener Weihbischof Helmut Krätzl stehen nun fest:



Helmut Krätzl wird am Sonntag, 14. Mai, in der Kreuzkapelle des Stephansdoms von 15 bis 22 Uhr und am Montag, 15. Mai, von 7 bis 15 Uhr aufgebahrt. Hier gibt es die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung. Anschließend wird das Requiem mit Kardinal Christoph Schönborn um 17 Uhr gefeiert. Im Anschluss wird der verstorbene Weihbischof in der Domherrengruft des Stephansdom beigesetzt.

Das Requiem wird im Livestream auf dem YouTube-Kanal der Erzdiözese Wien gestreamt. Aufgrund der engen Verbundenheit Helmut Krätzls mit den Gehörlosen wird der Gottesdienst auch gebärdensprachlich begleitet. Radio klassik Stephansdom überträgt den Gottesdienst ebenfalls live.



Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=_KqJvSD9dmg

Livestream mit gebärdensprachlicher Begleitung: https://www.youtube.com/watch?v=F-NHa0F-dAs

radio klassik Stephansdom: www.radioklassik.at



Ein Kondolenzbuch wird bei der Aufbahrung im Stephansdom aufliegen. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich in das Online-Kondolenzbuch auf der Website der Erzdiözese Wien einzutragen. Zum Online-Kondolenzbuch



Für das Requiem ist eine Presse-Akkreditierung unter media@edw.or.at erforderlich. Pressefotos der Trauerfeierlichkeiten stellen wir Ihnen direkt nach dem Requiem gerne honorarfrei zur Verfügung. Bitte melden Sie sich dafür unter media@edw.or.at zum Foto-Verteiler an.



