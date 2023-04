Matura: Kerzerl in Kirche anzünden via Smartphone

Matura: Kerzerl in Kirche anzünden via Smartphone Wer möchte, dass am Tag des Matura-Angstfachs eine Kerze angezündet und für eine gute Prüfung gebetet wird, kann sich online dafür anmelden und erhält kurz vor dem Matura-Termin ein Video mit Segenswünschen via WhatsApp. SPERRFRIST: 19.04.2023, 18:00 Uhr

Wien, 19.04.2023 - Die Nervosität steigt: Mit 2. Mai beginnen die schriftlichen Reife- und Diplomprüfungen. Nicht wenige sind angespannt, denn das Finale der Schulzeit steht vor der Tür. Für die extra Portion Beistand von ganz oben können sich Maturantinnen und Maturanten oder aber auch ihre Familie und Freunde online auf www.beblessed.at dafür anmelden, dass am Prüfungstag, vor dem sie sich am meisten fürchten, eine Kerze angezündet und um Gottes Schutz gebetet wird. Am Tag der Matura wird dann im Stephansdom oder der Lutherischen Stadtkirche Wien eine Kerze während der Prüfung brennen und für die Maturantin bzw. den Maturanten gebetet. Wer möchte, erhält am Morgen des gewählten Prüfungstages ein Video via WhatsApp mit Segenswünschen von Kardinal Christoph Schönborn, Dompfarrer Toni Faber, dem evangelischen Superintendenten Matthias Geist oder der evangelischen Pfarrerin Julia Schnitzlein.

Mit der Aktion möchte die Erzdiözese Wien, in Kooperation mit der Evangelischen Kirche A.B., Wien Schülerinnen und Schüler kurz vor Maturabeginn ermutigen und segnen. Mit dem Segen wird Menschen zugesagt, dass Gott bei ihnen ist, sie schützen und begleiten wird. Denn seit jeher bitten Menschen in Zeiten von Prüfungen um Gottes Beistand.

Dompfarrer Toni Faber: „Jeder hat seine Lieblingsfächer, aber jeder hat auch sein Angstfach. Bei mir war es damals Latein. Ein Psalm aus der Bibel ist ein ganz besonderer für mich gewesen bei der Matura und bei vielen Herausforderungen im Leben: ‚Mit meinem Gott überspringe ich Mauern und erstürme ich Wälle‘ (Psalm 18,30). Mein unterstützendes Gebet soll jeder Maturantin und jedem Maturanten sicher sein.“

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Oliver Steinringer, BA

Presseteam

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Erzdiözese Wien

Stephansplatz 4, 1010 Wien

Telefon: +43 676 346 55 09

E-mail: o.steinringer@edw.or.at

Website: www.erzdioezese-wien.at/presse