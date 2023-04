Reminder - Einladung: KFV/BVS - (Un)sichtbare Risiken in den eigenen 4 Wänden - Vorsorge sinnlos?

Einladung zur Pressekonferenz

KFV/BVS

(Un)sichtbare Risiken in den eigenen 4 Wänden – Vorsorge sinnlos?

am 13. April 2023 um 10:00 Uhr

im Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Brandkatastrophen zuhause, Einbrüche in der Urlaubszeit und tausende Verletzungen: Die Risiken in den eigenen 4 Wänden werden zwar immer noch gerne unterschätzt, sind aber gerade in den kommenden Monaten nicht minder spannend:

Was sind die größten Unfallrisiken der nächsten Monate zuhause? Wie verschaffen sich Einbrecher am häufigsten Zugang? Welche Brandgefahren dominieren in der nächsten Zeit besonders?

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz rund um das Thema „Risiken im Eigenheim“ ein: Aktuelle Zahlen zu Brandtoten und Unfällen sowie neue Forschungsergebnisse zu Einbrüchen mit Schließsystem werden ebenso vorgestellt wie praktische Maßnahmen, um sich und die eigenen vier Wände zu schützen.

Ihre Ansprechpartner vor Ort sind:

Armin Kaltenegger ( Leiter des Bereichs Eigentumsschutz im KFV)

Günther Schwabegger (Pressesprecher der BVS OÖ)

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter pr@kfv.at.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Johanna Trauner-Karner

Pressesprecherin

KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

A-1100 Wien, Schleiergasse 18

