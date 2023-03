Musikalisch feierlich gestaltete Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern

Musikalisch feierlich gestaltete Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern Wien, 29. März 2023 – Die Karwoche, vor allem das „österlichen Triduum“ (von Gründonnerstagabend bis einschließlich Ostersonntag) sind der Höhepunkt des Kirchenjahres. In den Pfarren der Innenstadt gibt es musikalisch besonders festlich gestaltete Gottesdienste.

Die Musikerinnen und Musiker sind von Palmsonntag bis Ostermontag im Großeinsatz. Alleine im Stephansdom musizieren insgesamt 163 Personen, in den verschiedenen Gottesdiensten.

Domkapellmeister Markus Landerer ist von Palmsonntag bis Ostermontag insgesamt 45 Stunden im Stephansdom im Einsatz: „Die Musik spielt in der Karwoche eine ganz besondere Rolle in den Gottesdiensten. Weil ja Orgeln und Glocken nach dem Gloria-Gesang am Gründonnerstag bis zum Gloria der Osternacht schweigen, sind die Liturgien der drei heiligen Tage von ganz tief berührender a-capella-Chormusik geprägt. Vom „Ubi caritas“ bei der Fußwaschung am Gründonnerstag, über das Meditieren der Passion nach Johannes am Karfreitag, die tief traurigen Klagelieder Jeremias in den beiden Trauermetten bis hin zum musikalisch sehr abwechslungsreich gestalteten Wortgottesdienst der Osternacht, singen wir eine breite Palette stilistisch ganz unterschiedlicher Werke. Jede Liturgie bekommt dadurch ihre ganz eigene Atmosphäre.“

Alle sind eingeladen, dieses kostenlose Angebot zu nutzen. Hier einige Beispiele aus der Wiener Innenstadt:

Palmsonntag, 02.04.2023

Jesuitenkirche (Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien) 10:30 Uhr: Werke von Samuel Rousseau. Es musiziert die Chorvereinigung St. Augustin. Hannes Marek – Orgel, Andreas Pixner – Leitung.

Augustinerkirche (Josefsplatz 4, 1010 Wien) 11:00 Uhr: Wolfgang Amadeus Mozarts Spatzenmesse. Es musizieren der Chor und das Orchester von St. Augustin, Wolfgang Capek an der Orgel und Peter Tiefengraber, Dirigent.

Peterskirche (Petersplatz 1, 1010 Wien) 11:15 Uhr: Lateinisches Hochamt. Armonia Vocale unter der Leitung von R. Luna.

Domkirche St. Stephan (Stephansplatz, 1010 Wien) 10:15 Uhr: Chormusik von Anton Bruckner. Gesungen vom Vokalensemble St. Stephan, Domorganist Konstantin Reymaier, Leitung: Domkapellmeister Markus Landerer. Der Gottesdienst wird auf Radio klassik Stephansdom übertragen.

Montag, 03.04.2023

Domkirche St. Stephan (Stephansplatz, 1010 Wien) 18:00 Uhr: Chrisammesse mit Kardinal Christoph Schönborn. Gestaltet vom Referat für Kirchenmusik der Erzdiözese Wien. Das Vokal- und Instrumentalensemble und Domorganist Konstantin Reymaier singen und spielen Lieder aus dem Gotteslob, Gregorianische Choräle und englische worship songs. Leitung: Michael Kucharko.

Gründonnerstag, 06.04.2023

Jesuitenkirche (Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien) 18:30 Uhr: Werke von Johann Sebastian Bach und Improvisationen. Zuzanna Mika an der Orgel, Matthias Spielvogel, Kantor.

Augustinerkirche (Josefsplatz 4, 1010 Wien) 18:30 Uhr: Joseph Gabriel Rheinbergers Missa Sanctæ Crucis. Es musizieren der Kammerchor von St. Augustin, Elke Eckerstorfer an der Orgel und Michael Schneider als Gastdirigent.

Peterskirche (Petersplatz 1, 1010 Wien) 17:00 Uhr: Werke von Anton Bruckner und Felix Mendelssohn Barthholdy. Ensemble Choriambus unter der Leitung von M. J. Garand.

Domkirche St. Stephan (Stephansplatz, 1010 Wien) 19:00 Uhr: Motetten zum Gründonnerstag. Es singt der Wiener Domchor, Domorganist Ernst Wally, Leitung: Domkapellmeister Markus Landerer. Der Gottesdienst wird auf Radio klassik Stephansdom übertragen.

Karfreitag, 07.04.2023

Jesuitenkirche (Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien) 18:30 Uhr: Werke von Johann Sebastian Bach. Vokalquartett und Orgel unter der Leitung von Zuzanna Mika.

Michaelerkirche (Michaelerplatz 5, 1010 Wien) 18:00 Uhr: Gregorianische Gesänge zur Liturgie. Mitglieder der Choralschola der Wiener Hofburgkapelle singen unter der Leitung von Daniel Mair.

Augustinerkirche (Josefsplatz 4, 1010 Wien) 18:30 Uhr: Motetten zum Karfreitag gesungen vom Vokalensemble von St. Augustin unter der Leitung von Robert Kovács.

Peterskirche (Petersplatz 1, 1010 Wien) 15:00 Uhr: Passionschoräle mit dem Chor von St. Peter, Leitung Viktor Mitrevski.

Domkirche St. Stephan (Stephansplatz, 1010 Wien) 18:00 Uhr: Johannes-Passion von Heinrich Schütz. Es musiziert das Vokalensemble St. Stephan unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Landerer. Der Gottesdienst wird auf Radio klassik Stephansdom übertragen.

Osternacht, 08.04.2023

Jesuitenkirche (Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien) 21:00 Uhr: Werke von Johann Sebastian Bach, William Byrd und Tomás Luis de Victoria. Es musizieren das Vokalensemble der Jesuitenkirche, Zuzanna Mika an der Orgel unter der Leitung von Matthias Spielvogel.

Augustinerkirche (Josefsplatz 4, 1010 Wien) 20:00 Uhr: Festmusik für Trompete und Orgel. Es musizieren Severin Praßl-Wisiak als Kantor, Gernot Kahofer an der Trompete und Robert Kovács an der Orgel.

Domkirche St. Stephan (Stephansplatz, 1010 Wien) 21:00 Uhr: Festliche Musik zur Osternacht u.a. mit Werken von Giovanni Pierluigi da Palestrina und Michael Haller. Es musizieren das Vokalensemble St. Stephan, Domorganist Ernst Wally und die Wiener Dombläser unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Landerer. Der Gottesdienst wird auf Radio klassik Stephansdom übertragen.

Ostersonntag, 09.04.2023

Jesuitenkirche (Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien) 10:30 Uhr: Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach und Anton Heiller. Es musizieren die Chorvereinigung St. Augustin, Zuzanna Mika an der Orgel, Leitung: Andreas Pixner.

Augustinerkirche (Josefsplatz 4, 1010 Wien) 11:00 Uhr: Franz Schuberts Große Messe in Es-Dur. Es musizieren Chor und Orchester von St. Augustin, Robert Kovács an der Orgel und Peter Tiefengraber als Dirigent.

Peterskirche (Petersplatz 1, 1010 Wien) 11:15 Uhr: Lateinisches Hochamt. Wolfgang Amadeus Mozarts Krönungsmesse. Es singt der Chor von St. Peter, Leitung Viktor Mitrevski.

Domkirche St. Stephan (Stephansplatz, 1010 Wien) 10:15 Uhr: Dank-Messe von Gottfried von Preyer. Es musizieren der Wiener Domchor, das Wiener Domorchester und Domorganist Konstantin Reymaier unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Landerer. Der Gottesdienst wird auf Radio klassik Stephansdom übertragen.

Ostermontag, 10.04.2023

Augustinerkirche (Josefsplatz 4, 1010 Wien) 11:00 Uhr: Wolfgang Amadeus Mozarts Krönungsmesse. Es musizieren Chor und Orchester von St. Augustin, Wolfgang Capek an der Orgel und Peter Tiefengraber als Dirigent.

Domkirche St. Stephan (Stephansplatz, 1010 Wien) 10:15 Uhr: Mariazeller Messe von Joseph Haydn. Es musizieren das Vokalensemble St. Stephan, das Wiener Domorchester und Domorganist Konstantin Reymaier unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Landerer. Der Gottesdienst wird auf Radio klassik Stephansdom übertragen.

