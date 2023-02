Welttag der Kranken 2023: Einladung zur Messe mit Krankensalbung im Stephansdom

Welttag der Kranken 2023: Einladung zur Messe mit Krankensalbung im Stephansdom Wien, 7. Februar 2023 - Am Freitag, den 10.2.2023, findet um 18:00 Uhr im Stephansdom ein Gottesdienst mit Krankensalbung und -segnung statt. Besonders eingeladen sind kranke Menschen und pflegende Angehörige sowie Pflegerinnen und Pfleger.

Die Messe wird von Weihbischof Franz Scharl, Abteilungsleiter Traian Tamas, Pater Denis Cardinaux, Diakon Markus Adam und den Seelsorgenden der Krankenhaus- und Pflegeheim-Seelsorge der Erzdiözese Wien gefeiert. Musikalisch gestaltet wird sie von der Sopranistin Mirella Alexandrova und der Organistin Junghyun Elisabeth Lee, unter anderem mit dem Ave-Maria von Bach-Gounod.

Die Messe wird anlässlich des Welttags der Kranken, der am 11. Februar begangen wird und von Papst Johannes Paul II. ins Leben gerufen wurde, gefeiert.

Für Weihbischof Franz Scharl ist es wichtig, „dass wir eine mitfühlende Aufmerksamkeit für kranke Menschen entwickeln und auch stärken.“

Über 200 Personen im Einsatz für Kranke und Pflegebedürftige

Derzeit arbeiten rund 80 hauptberufliche Seelsorgerinnen und Seelsorger und 150 ausgebildete Ehrenamtliche in Krankenhäusern und Pflegeheimen in der Erzdiözese Wien. Sie begleiten Menschen in Krisen- und Ausnahmesituationen und möchten Trost und Halt geben.

“Die Katholische Kirche will damit den Auftrag Jesu, die Kranken zu besuchen, erfüllen“, so Martin Wiesauer, Geschäftsführer der Kategorialen Seelsorge der Erzdiözese Wien.

Papst Franziskus betont in seiner Botschaft zum Welttag der Kranken die zentrale Rolle der Würde, die kranken Menschen zuteilwerden sollte, da Krankheit und Tod zum Leben und zur Erfahrung jedes Menschen gehören. Die Kranken dürften nicht in ihrem Leiden einsam und isoliert zurückbleiben, sondern bedürften mitfühlender Aufmerksamkeit - und verdienten sie auch.

