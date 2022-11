Menschen mit Behinderung feiern Gottesdienst im Stephansdom

Menschen mit Behinderung feiern Gottesdienst im Stephansdom Am Samstag, den 3. Dezember, ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Aus diesem Anlass feiern Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen zusammen mit Weihbischof Franz Scharl um 12:00 Uhr im Stephansdom einen barrierefreien Gottesdienst.

Wien, 30.11.2022 – Auch heuer wieder stehen am 3. Dezember 2022 im Wiener Stephansdom Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt bei einem barrierefreien Gottesdienst um 12:00 Uhr. Die Messe mit dem Wiener Weihbischof Franz Scharl gestalten blinde und gehörlose Menschen ebenso wie Personen mit körperlicher Behinderung oder Downsyndrom. Sie lesen die Lesung, beten die Fürbitten und musizieren.

Musikalisch begleiten Kinder und Jugendliche eines schulübergreifenden inklusiven Musikprojektes den Gottesdienst. Sie interpretieren den Psalm 150 in der Vertonung des blinden Barockkomponisten und Flötisten Jakob Van Eyck sowie traditionelle Adventlieder, deren Texte gebärdet werden. Weihbischof Franz Scharl, Bischofsvikar der Kategorialen Seelsorge der Erzdiözese Wien: „Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte unserer Gesellschaft und Kirche. Deswegen feiern wir den barrierefreien Gottesdienst mitten in der Stadt im Stephansdom. Jeder und jede ist herzlich zur Feier eingeladen.“

Der Gottesdienst wird in Gebärdensprache übersetzt und zusätzlich auf dem YouTube-Kanal der Erzdiözese Wien im Livestream übertragen (Link zum Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=CakhCzQTewk). So können auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität bei der Feier dabei sein. Organisiert wird die Messe wie jedes Jahr von der Kategorialen Seelsorge der Erzdiözese Wien.

