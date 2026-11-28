St. Pölten (OTS) -

Am Freitag, 22. Jänner 2027, verwandelt sich das NÖ Landhaus in St. Pölten bereits zum 70. Mal in eine festliche Ballkulisse. Der gewerkschaftliche Betriebsausschuss beim Amt der NÖ Landesregierung als Gastgeber des traditionsreichen Landhausballs steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für die Jubiläumsballnacht.

„Dort, wo das ganze Jahr über für Land und Leute gearbeitet wird, wird an diesem Abend gemeinsam getanzt, gefeiert und gelacht. Unser Landhausball ist seit Jahrzehnten ein gesellschaftlicher Fixpunkt, der Generationen verbindet. Und mit dem 70. Landhausball feiern wir heuer ein ganz besonderes Jubiläum, das einmal mehr zeigt, welchen Stellenwert die Balltradition in Niederösterreich hat. Ich freue mich auf eine stimmungsvolle Jubiläumsballnacht mit vielen Gästen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Erst seit kurzem steht zudem fest, mit welchem Wein am Jubiläumsball angestoßen wird. „Zu einer glanzvollen Ballnacht in Niederösterreich gehört natürlich auch ein hervorragender Wein aus Niederösterreich“, sagt Mikl-Leitner und betont: „Mit dem Grünen Veltliner DAC 2025 aus dem NÖ Landesweingut Retz haben wir einen würdigen Begleiter für unseren Jubiläumsball, der einmal mehr die hohe Qualität unserer heimischen Weine unter Beweis stellt.“

Auch sonst lässt der Landhausball kulinarisch wieder keine Wünsche offen – vom Heurigen und Restaurant in der Landhausküche bis hin zu Sekt- und Cocktailbar. Eröffnet wird der Jubiläumsball traditionell vom Jungdamen- und Jungherrenkomitee der Tanzschule Schwebach aus St. Pölten. Auf mehreren Tanzflächen sorgen die Polizeimusik Niederösterreich, die Jazz-Combo der Militärmusik NÖ, DANCINGBRASS, Hausverstond, DJ Gigi in der NÖN-Disco und DJ Woodquarter für ausgelassene Ballstimmung.

Neben der allseits beliebten Publikumsquadrille erwartet die Gäste ein besonderes Highlight zu Mitternacht: Anlässlich des 70. Geburtstags von Österreichs Ausnahmekünstler Falco präsentiert Michael Patrick Simoner unter dem Titel „Falco Forever“ die größten Hits des Falken.

Auf die Ballgäste wartet auch wieder eine große Tombola mit attraktiven Preisen.

Tickets zum Preis von 35 Euro sind ab sofort in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen, unter www.oeticket.com, bei AMI Promarketing (Haus 6, EG, Tel. 02742/25 80 60) am Landhausboulevard St. Pölten sowie im Hotel-Gasthof Graf am Bahnhofsplatz St. Pölten erhältlich. Ermäßigte Karten für NÖN-Abonnenten und NÖ Landesbedienstete zum Preis von 30 Euro gibt es ausschließlich bei AMI Promarketing. Einlass ist um 19.30 Uhr, Ballbeginn um 20.30 Uhr.