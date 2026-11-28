Kitzbühel (OTS) -

Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming: Erika Deutinger, Linde Prelog und Erika Mottl

Beliebtester Schauspieler TV/Streaming: Maximilian Brückner

Beliebteste Schauspielerin Film: Elke Winkens

Beliebtester Schauspieler Film: Elyas M’Barek

Information/Journalismus: Stefan Lenglinger

Sport-TV-Moment des Jahres: Marko Arnautovic

Show/Unterhaltung: Johann-Philipp Spiegelfeld

Aufgefallen: Patrick Budgen

Es waren ein Abend und eine Nacht voller Stars, großer Emotionen und bewegender Momente: Unter dem Motto „starry night“ wurde die KURIER ROMY Gala auf Schloss Kaps in Kitzbühel zu einem Treffpunkt der heimischen und deutschen Film-, Fernseh- und Entertainmentbranche. Mehr als 600 Gäste feierten die Gewinnerinnen und Gewinner der begehrten Publikumspreise, besondere Produktionen und außergewöhnliche Karrieren. Durch den glamourösen Abend führten Fanny Stapf und Giovanni Zarrella.

Die ROMY ist dabei weit mehr als eine Auszeichnung: Sie ist ein Zeichen der Wertschätzung des Publikums für jene Persönlichkeiten, die mit ihren Rollen, Geschichten und Sendungen die Menschen begeistern. „Die KURIER ROMY ist ein ganz besonderer Preis, weil hier das Publikum entscheidet. Sie ist ein Ausdruck der Begeisterung für Menschen, die uns unterhalten, bewegen, zum Nachdenken bringen und mit ihren Geschichten begleiten. Dieser Abend zeigt eindrucksvoll, wie viel Kreativität, Leidenschaft und Qualität in der Film- und Fernsehbranche steckt, und wir feiern das mit großer Freude“, sagt KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl.

KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart: „Dass der KURIER mit dem ORF zum zweiten Mal eine große ROMY-Gala in Kitzbühel inszeniert, ist nicht nur der Lust an spektakulären Veranstaltungen oder an Glitzer und Glamour geschuldet. Die ROMY ist ein Statement dafür, dass man in einer unsicheren Weltlage Gegenmomente setzen muss, in denen sich das Publikum – gleichgültig, ob persönlich beim ROMY-Fest oder vor dem Fernseher – ganz einfach der Unterhaltung hingeben kann.“

Georg Leyrer, Ressortleiter KURIER Kultur, Medien, Gesellschaft und Vorsitzender der KURIER ROMY Jury: „Abend für Abend bekommen die Menschen vor den TV-Bildschirmen und in den Kinos Gelegenheit, zu lachen, zu weinen, nachzudenken, mitzufühlen, sich Gedanken zu machen oder auch mal für 90 Minuten all das zu vergessen, das sie in unseren rauen Zeiten belastet. Die Menschen, die bei der ROMY ausgezeichnet werden, sind daher Seelenarbeiter. Es gibt viele gute Gründe, sie zu feiern.“

Publikumslieblinge: von Kommissar Rex bis zur großen Leinwand

Für einen besonders charmanten Moment in der KURIER ROMY Hall sorgte das Damen-Trio aus „Eierkratz-Komplott“, der Fernsehverfilmung des Kriminalromans von Thomas Stipsits. Erika Deutinger, Linde Prelog und Erika Mottl wurden gemeinsam als Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming ausgezeichnet. Die ROMY überreichte Schauspieler Jakob Seeböck, der Sohn von Erika Mottl – ein emotionaler Familienmoment auf der Bühne.

Auch tierische Unterstützung, die alle Gäste begeisterte, gab es bei der Preisverleihung: Maximilian Brückner wurde für seine Rolle in „Kommissar Rex“ zum Beliebtesten Schauspieler TV/Streaming gewählt. Seine ROMY wurde von niemand Geringerem als seinem vierbeinigen Serienpartner Rex persönlich auf die Bühne gebracht.

Die Auszeichnung als Beliebteste Schauspielerin Film ging an Elke Winkens für ihre Rolle in „How to Be Normal“. Schauspielkollegin Palina Rojinski überreichte ihr die goldene Trophäe. Elyas M’Barek setzte sich in der Kategorie Beliebtester Schauspieler Film für „Virginia Woolf’s Night & Day“ durch. Seine ROMY erhielt er von Silvia Schneider.

In der Kategorie Information und Journalismus überzeugte ORF-Moderator Stefan Lenglinger das Publikum. Er wurde für seine Arbeit bei der ORF-ZiB ausgezeichnet, die ROMY übergab KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart. Der Sport-TV-Moment des Jahres ging an Fußballstar Marko Arnautovic für „Team Arnautovic“ und seinen legendären WM-Quali-Feiertags-Sager. Überrascht wurde er dafür mit einer Videobotschaft von Bundespräsident Alexander van der Bellen.

Moderator und Historiker Johann-Philipp Spiegelfeld wurde für „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ in der Kategorie Show/Unterhaltung geehrt. Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, überreichte ihm die ROMY. Die ROMY in der Kategorie „Aufgefallen“ ging an Patrick Budgen, der mit seinen Gesprächen „Hinter den Schlagzeilen“ und als erfolgreicher Krimiautor im wahrsten Sinne des Wortes aufgefallen ist.

Große Produktionen und außergewöhnliche Leistungen: die Sonderpreise

Mit den KURIER ROMY Sonderpreisen werden außergewöhnliche Produktionen ausgezeichnet, die das Publikum im Kino und im Fernsehen in besonderer Weise begeistert haben. Gewürdigt werden Filme, Filmreihen und Serien, die durch ihren kommerziellen Erfolg, ihre nachhaltige Publikumswirkung, ihre Reichweite und ihre besondere Bedeutung für den deutschsprachigen Markt Maßstäbe gesetzt haben.

Eine KURIER ROMY geht an das TV-Ereignis des Jahres: den Eurovision Song Contest (ESC). Victoria Swarovski und Michael Ostrowski wurden für ihre herausragende Gesamtleistung als Moderationsduo während der Song-Contest-Woche in Wien ausgezeichnet.

Eine ErfolgsROMY gibt es für AUFPUTZT IS‘, die mit 448.429 BesucherInnen erfolgreichste österreichische Kinoproduktion 2025/26 mit Gery Seidl. AUFPUTZT IS‘ ist der besucherstärkste heimische Kinofilm seit einem Vierteljahrhundert und nach HINTERHOLZ 8 aus dem Jahr 1998 der zweiterfolgreichste österreichische Film seit Beginn der Zählung im Jahr 1982. Seidl konnte nicht in Kitzbühel dabei sein, weil er im Konzerthaus Klagenfurt gespielt hat; er wurde aber einige Tage vor der Gala nach einer Vorstellung im Globe Wien mit seiner ErfolgsROMY überrascht.

Für jede Menge Starpower aus der Film- und Comedywelt sorgten Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian. Für ihren Kinoerfolg „Das Kanu des Manitu“, der im österreichischen und deutschsprachigen Kinomarkt für Furore sorgte, wurden die drei mit einer ErfolgsROMY ausgezeichnet. Besonders in Österreich erwies sich der Film als Kassenschlager: Gemessen an der Einwohnerzahl war er hierzulande sogar erfolgreicher als in Deutschland und eroberte auch in Österreich Platz 1 der Jahrescharts. Überreicht wurde der Preis von Victoria Swarovski.

Sebastian Bezzel bekam von Michael Ostrowski eine ErfolgsROMY für „Steckerlfischfiasko“ überreicht. Die Eberhoferkrimis sind eine Filmreihe mit durchschlagendem Erfolg im Kino und im Fernsehen. „Steckerlfischfiasko“ ist der bereits zehnte Teil.

Die Schauspielerinnen Diana Amft, Jasmin Gerat, Franziska Hackl und Franziska Weisz erhielten eine ErfolgsROMY für die Serie „Tage, die es nicht gab“. Die ORF-Krimiserie beweist, wie hochkarätige heimische (Co)Produktionen auch am internationalen Markt reüssieren können.

Erstmals wurden auch herausragende sportliche Leistungen gewürdigt: Felix Gottwald, Alessandro Hämmerle, Johannes Aigner und Lara Vadlau erhielten eine KURIER ROMY Spitzensport. Alle vier haben nicht nur Spitzenleistungen erbracht, sondern dem Publikum jene besonderen Augenblicke geschenkt, die noch lange in Erinnerung bleiben. Eine wichtige Rolle dabei spielt auch das Österreichische Bundesheer, das als größter Förderer des österreichischen Leistungssports wesentlich dazu beiträgt, dass Athletinnen und Athleten ihren Weg an die internationale Spitze gehen können. Die Auszeichnung macht damit auch sichtbar, was möglich wird, wenn Spitzensport nachhaltig unterstützt und gefördert wird.

Auch die internationale Erfolgsserie „Babylon Berlin“ stand im Rampenlicht. Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten und Produzent Uwe Schott wurden für die herausragende Produktion mit einer Diamant-ROMY ausgezeichnet. KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl überreichte diese besondere Ehrung.

Platin-ROMY für Heinz Marecek: Ein Leben für Bühne, Film und Fernsehen

Einer der emotionalsten Höhepunkte des Abends war die Verleihung der Platin-ROMY für das Lebenswerk an Heinz Marecek. Der Schauspieler, Kabarettist und Entertainer zählt seit Jahrzehnten zu den prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Kulturlandschaft. Ob auf der Theaterbühne, im Film oder im Fernsehen – Marecek begeistert Generationen mit seinem unverwechselbaren Humor und seiner Vielseitigkeit. Die Laudatio hielt Schauspielkollege Hans Sigl, der die außergewöhnliche Karriere und die Bedeutung Mareceks für die heimische Schauspielkunst würdigte.

Eine Nacht mit klingenden Namen

Die KURIER ROMY Gala versammelte zahlreiche prominente Gäste aus Film, Fernsehen, Musik, Kultur, Sport und Gesellschaft. Unter den Stars, die über den roten Teppich schritten und die „starry night“ in Kitzbühel feierten, waren Mirjam Weichselbraun, Harald Glööckler, Verena Kerth, Palina Rojinski, Valerie Pachner, Gerda Rogers, Mariella Ahrens, Simon Morzé, Philipp Hansa, Gabi Hiller, Fritz Karl, August Zirner, Jonas Kaufmann, Robert Stadlober, Jasmin Gerat, Franziska Hackl, Franziska Weisz, Hansi Hinterseer, Gundula Geiginger, Eva Pölzl, Philipp Hochmair, Simone Stribl, Otto Retzer, Ewald Pfleger, Angelika Niedetzky, Taskin Yüksel, Katrin Prähauser, Günter Grasmuck, Daniel Warmuth, Nele Kiper, Julia Edtmeier, Nike Schröder, Mariam Hage, Hubertus von Hohenlohe, Armin Barwich, Aaron Karl, Fanny Krausz, Gerhard Liebmann, Alice Prosser und Hary Prinz.

Filmklassiker zum Dinner und Beats bis in die Nacht

Beim Gala-Dinner des Cateringunternehmens DoN – kreiert von Oliver Hoffinger, Head of Catering & Executive Chef Cobenzl – gab es eine besondere musikalische Begleitung: Die Militärmusik Tirol unter Leitung von Oberst Hannes Apfolterer intonierte Filmmusikklassiker von Sound of Music über König der Löwen bis James Bond. Auch ein Gruß aus der Feldküche durfte nicht fehlen, der den Gästen als Mitternachtssnack in einer speziellen ROMY-Tarnschürze serviert wurde.

Nach der Preisverleihung wurde die „starry night“ mit einer fulminanten Aftershow-Party fortgesetzt. Der international erfolgreiche österreichische Künstler und Musikproduzent Parov Stelar lieferte die Beats für eine Nacht, in der die Film- und Fernsehbranche ihre Publikumslieblinge feierte.

Die ROMY ist ein Preis des KURIER. Die Jury besteht aus einigen der renommiertesten Film- und Medienjournalisten Österreichs. Damit wird der Auszeichnung, welche die Film- und Fernsehbranche in ihrer gesamten Bandbreite würdigen soll, zusätzliches Gewicht verliehen. Die Jury kürt in mehreren Sitzungen all jene Publikumslieblinge, die sich der ROMY-Wahl stellen dürfen, und sorgt so nicht nur für einen fundierten Blick auf die Branche, sondern auch für Abwechslung. Heuer ist in der von Mimi Zwinz und Georg Leyrer (beide KURIER) geleiteten ROMY-Jury die renommierte Filmjournalistin und Filmemacherin Gabriele Flossmann mit dabei. Dietmar Pribil vom KURIER-Fernsehmagazin gehörte ebenfalls dazu. Weitere Expertise bringen Joachim Leitner von der Tiroler Tageszeitung, Peter Temel vom KURIER, Julia Schafferhofer, Julia Pühringer, Heide Rampetzreiter (Die Presse) und Günther Fiedler (TV-Media) ein. Schauspieler Markus Freistätter suchte für die Jury die Entdeckungen der Film- und TV-Branche.

Hier geht es zur Fotogalerie. Credit: KURIER: https://albacommunications.pixieset.com/kurierromygala2026/