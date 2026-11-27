Wien (OTS) -

Zahlreiche Publikumspreise für den ORF bei der KURIER ROMY 2026! Die diesjährigen Trophäen wurden am Freitag, dem 27. November 2026, im Rahmen einer glanzvollen Gala, die heuer wieder in Kitzbühel über die Bühne ging, verliehen. Durch den Abend führten erstmals Fanny Stapf und Giovanni Zarrella. Über die Highlights des Abends berichten u. a. die ORF-„Seitenblicke“ ausführlich. Außerdem wirft Fanny Stapf am Montag, dem 30. November, um 22.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON in „ROMY 2026 – Promis, Partys, Preise“ einen Blick hinter die Kulissen und auf die besten Momente der ROMY-Gala, dem Filmfestival Kitzbühel und der Verleihung der ROMY Branchenpreise.

In sechs Kategorien fiel die Wahl des Publikums auf ORF-Stars bzw. ORF-(Ko-)Produktionen: Stefan Lenglinger („ZIB“, „ZIB Talk“ und „ZIB erklärt“) wurde in der Kategorie Information/Journalismus mit einer ROMY ausgezeichnet, „Hinter den Schlagzeilen“-Moderator Patrick Budgen erhielt den Preis in der neuen Kategorie „Aufgefallen“ und Johann-Philipp Spiegelfeld („Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“) wurde vom Publikum mit einer ROMY in der Kategorie Show/Unterhaltung geadelt. Als beliebteste Schauspielerin TV/Streaming durften sich die kultigen Stinatz-Krimi-Darstellerinnen Erika Deutinger, Linde Prelog und Erika Mottl („Eierkratzkomplott“) über die Publikumsauszeichnung freuen. Das Voting für den „Beliebtesten Schauspieler TV/Streaming“ gewann „Kommissar Rex“-Darsteller Maximilian Brückner, und als „Beliebteste Schauspielerin Film“ durfte Elke Winkens („How to Be Normal and the Oddness of the Other World“) eine der goldenen Statuetten mit nach Hause nehmen. Außerdem war im ORF der ausgezeichnete Sport-Moment zu sehen, nämlich Marko Arnautovićs vielbeachteter WM-Qualifikations-Feiertags-Sager in Richtung Bundespräsident.

Freude über viele Sonderpreise – „Eurovision Song Contest“ in Wien ist „TV-Ereignis des Jahres“

Mit den KURIER ROMY Sonderpreisen werden außergewöhnliche Produktionen ausgezeichnet, die das Publikum im Kino und im Fernsehen in besonderer Weise begeistert haben. Gewürdigt werden Filme, Filmreihen und Serien, die durch ihren kommerziellen Erfolg, ihre nachhaltige Publikumswirkung, ihre Reichweite und ihre besondere Bedeutung für den deutschsprachigen Markt Maßstäbe gesetzt haben. Der „Eurovision Song Contest“ 2026 in Wien wurde mit einem Sonderpreis als „TV-Ereignis des Jahres“ ausgezeichnet. Gery Seidl durfte eine ErfolgsROMY für den zweiterfolgreichsten österreichischen Kinofilm entgegennehmen. Seine vom ORF im Rahmen des Film-/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Weihnachtskomödie „Aufputzt is‘“ feiert am 20. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON ORF-Premiere. Die ORF/ARD-Degeto-Film/ARD-Serie „Tage, die es nicht gab“ konnte als hochkarätige heimische Koproduktion am internationalen Markt reüssieren und wurde deshalb ebenso mit einer ErfolgsROMY gewürdigt. Beide Staffeln des ORF-Serienhits sind auf ORF ON zum Streamen verfügbar. Weitere Preise gab es für Erfolgsproduktionen, die ebenfalls im ORF zu sehen waren bzw. sind: der zehnte Eberhofer-Krimi „Steckerlfischfiasko“ erhielt eine ErfolgsROMY und „Babylon Berlin“ wurde mit der DiamantROMY gewürdigt.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Der ORF und seine Stars machen ihre Arbeit in erster Linie für das Publikum, deshalb ist es eine große Freude zu sehen, dass die Zuseher:innen diese Arbeit mit so vielen ROMY Preisen auch heuer würdigen. Dieser Preis ist Ausdruck ihrer Wertschätzung und es erfüllt mich mit Stolz, dass die ORF-Stars weiterhin zu den beliebtesten TV- und Filmpersönlichkeiten in Österreich zählen. Die zahlreichen SonderROMYs zeigen außerdem den immensen Erfolg von ORF-(Ko-)Produktionen und werfen ein Schlaglicht auf die herausragenden Leistungen der heimischen Film- und Fernsehbranche. Herzliche Gratulation an alle Preisträger:innen zu dieser besonderen Auszeichnung.“

Der ORF bei der KURIER ROMY 2026 – Die Gewinner:innen der Publikumspreise im Überblick:

· Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming: Erika Deutinger, Linde Prelog & Erika Mottl („Eierkratzkomplott“)

· Beliebtester Schauspieler TV/Streaming: Maximilian Brückner („Kommissar Rex“)

· Beliebteste Schauspielerin Film: Elke Winkens („How to Be Normal and the Oddness of the Other World“)

· Information/Journalismus: Stefan Lenglinger („ZIB“, „ZIB Talk“ und „ZIB erklärt“)

· Aufgefallen: Patrick Budgen („Hinter den Schlagzeilen“)

· Show/Unterhaltung: Johann-Philipp Spiegelfeld („Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“)

Aktuelle Fotos von der Veranstaltung unter https://www.picdrop.com/orf/Vc6uTvMVb4

„ROMY 2026 – Promis, Partys, Preise“ am 30. November um 22.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Kitzbühel wird zum Treffpunkt der österreichischen Film- und Fernsehstars. Bei der glanzvollen ROMY Gala, dem Filmfestival Kitzbühel und der Verleihung der ROMY Branchenpreise dreht sich alles um große TV-Momente, begehrte Auszeichnungen und rauschende Partys. Mittendrin ist Fanny Stapf, die das Publikum auf die zahlreichen glamourösen Veranstaltungen in Kitzbühel mitnimmt. Sie blickt hinter die Kulissen, trifft die Stars der heimischen Film- und Fernsehbranche, begleitet die spannendsten Momente der Preisverleihungen und ist bei den exklusivsten Partys dabei.

