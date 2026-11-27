Bezirk Melk, St. Pölten (OTS) -

Mit 83,5 % wurde Manfred Mitmasser am Freitagabend, 27. November 2026, in Pöchlarn (Bezirk Melk) zum freiheitlichen Bezirksparteiobmann von Melk gewählt. „Danke für eure Zustimmung und euer Vertrauen. Ein Parteiobmann, sei es wie hier im Bezirk, im Land oder im Bund, ist nur so stark wie die Mannschaft, die hinter ihm steht. Daher ist es mir eine große Freude und Ehre zugleich, mit euch, liebe Freunde, Weggefährten und Funktionäre, die nächsten Jahre unser Land und unseren Bezirk wieder voll auf Kurs zu bringen. Und das geht nur mit einer starken FPÖ – die Einheitspartei hat bewiesen, dass unter ihrer Unfähigkeit und Ohnmacht die Landsleute massiv zu leiden haben. Doch damit ist bald Schluss – im Land Niederösterreich dank Udo Landbauer und im Bund dank Volkskanzler Herbert Kickl“, so der frisch gewählte FPÖ Melk Bezirksparteiobmann Manfred Mitmasser, der volle Unterstützung für Udo Landbauer im Hinblick auf die Landtagswahl 2028 proklamierte.

FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer: „Manfred, Du kennst diesen Bezirk wie Deine Westentasche und bist seit über 15 Jahren im Bezirk Melk politisch aktiv. Jeder, der Dich kennt, weiß und spürt, dass Du für unsere freiheitliche Bewegung und unsere Heimat brennst. Du bist einer, der Fehlentwicklungen schonungslos aufzeigt. Einer, der Klartext spricht und sich seit vielen Jahren für unsere ländlichen Regionen und unsere Landwirte aus tiefer Überzeugung einsetzt. Herzliche Gratulation, lieber Manfred! Und auch danke an euch alle für euren unermüdlichen Einsatz im Bezirk Melk.“

In seiner Rede davor hatte Landesparteiobmann Udo Landbauer unterstrichen: „Wenn wir Freiheitliche alle zusammenhalten und gemeinsam nach vorne marschieren, dann macht uns das stärker als jedes politische System dieses Landes. Wir müssen nur am Boden bleiben und weiterhin einen Schritt vor den anderen setzen. Was diesem Land noch fehlt, ist die Luft zum Atmen – die Luft der Sicherheit, die Luft der Freiheit, die Luft der finanziellen Absicherung und die Luft der Hoffnung. Erst wenn alle Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen wieder durchatmen können, sind wir am Ziel. Ich freue mich darauf, weiter gemeinsam mit euch dieses Land ans Ziel zu bringen und die freiheitliche Kraft stärker als jemals zuvor zu machen. Ganz nach dem Motto: Niederösterreich zuerst.“