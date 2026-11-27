Wien (OTS) -

Der Preisregen für den ORF-Landkrimi „Acht“ und die ORF/ARD-Serie „Hundertdreizehn“ hält an! Nachdem Regisseurin Marie Kreutzers zweiter und insgesamt vierter Niederösterreich-Fall der ORF-Erfolgsreihe bereits im Mai beim Deutschen FernsehKrimi-Festival 2026 mit zwei Preisen geehrt wurde (Hauptpreis sowie Sonderpreis für Regina Fritsch und Thomas Prenn für Bestes Schauspiel), gab es heute, am Freitag, dem 27. November 2026, eine weitere Auszeichnung für den ORF/ZDF-Spielfilm: Der Landkrimi „Acht“ wurde bei der TeleVisionale in Weimar mit dem Fernsehfilmpreis 2026 der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste bedacht und war zudem für den 3satPublikumspreis 2026 sowie den VFF FernsehfilmMusikPreis nominiert. In dem Niederösterreich-Fall, der am 23. September 2025 seine ORF-1-Premiere feierte, erhielt Regina Fritsch bei ihren Ermittlungen rund um den Tod eines angesehen Arztes erstmals Unterstützung von Thomas Prenn. Es spielen u. a. auch Verena Altenberger, Stefan Pohl, Zeynep Buyraç, Alexander Strobele, Juergen Maurer, Hilde Dalik, Joshua Jagersberger, Lilian Rosskopf, Julia Cencig, Marcel Mohab und Eva Spreitzhofer. „Acht“ ist eine Koproduktion der Film AG mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von FISAplus, Film in Austria, des Fernsehfonds Austria (Exzellenzbonus) und des Landes Niederösterreich.

Die im Oktober 2025 in ORF 1 ausgestrahlte ORF/ARD-Dramaserie „Hundertdreizehn“ (weiterhin auf ORF ON streamen) rund um eine statistische Schicksalszahl, die in diesem Jahr bereits bei den New York Festivals TV & Film Awards (Hauptpreis in der Kategorie „Crime Drama“), beim Deutschen Schauspielpreis (Auszeichnungen für Lia von Blarer und Robert Stadlober als Duo sowie Armin Rohde als Schauspieler in einer episodischen Rolle) und beim Deutschen Fernsehpreis (Auszeichnung als Beste Drama-Serie) geehrt wurde, erhielt bei der TeleVisionale 2026 nun den Serienpreis der Studierenden und war zudem für den Deutschen Serienpreis nominiert. In den sechs Folgen von Regisseur Rick Ostermann nach Drehbüchern von Arndt Stüwe sind u. a. Robert Stadlober, Patricia Aulitzky, Antonia Moretti, Maeve Metelka, Harald Windisch, Julian Waldner, Cornelius Obonya, Lia von Blarer, Anna Schudt, Armin Rohde und Max von der Groeben zu sehen. „Hundertdreizehn“ ist eine Produktion von Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem ORF, dem WDR und der ARD Degeto Film für die ARD. Gefördert wird „Hundertdreizehn“ von FISA+, Film- und Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg, Nordmedia und German Motion Picture Fund.



Bei der diesjährigen TeleVisionale ebenfalls im Rennen um Preise waren auch weitere Produktionen mit ORF-Beteiligung: Der erste Film der zweiteiligen ORF/ZDF-Literaturverfilmung „Sturm kommt auf“ (Fernsehfilmpreis, 3satPublikumspreis und VFF FernsehfilmMusikPreis), die ORF/ZDF-Miniserie „Sheep“ (MDM Debütpreis) sowie das vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinodrama „Rose“ (MDM Filmgewerkepreis).



Noch mehr Landkrimi-Spannung im ORF: Neuer Steiermark-Fall „Steirerbiest“ am 1. Dezember als ORF-1-Premiere



Der „Steirerhass“ führt das neuformierte Steiermark-Ermittlerdoppel Hary Prinz und Maya Unger im zweiten gemeinsamen und insgesamt 16. Steiermark-Landkrimi am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, um 20.15 Uhr in einer weiteren ORF-1-Premiere (24 Stunden vorab auf ORF ON) nach einem Leichenfund in eine Holzfabrik und auf die Spur einer Verschwörung, die von Industriespionage über Erpressung bis zu einem Jahre zurückliegenden Drogenschmuggel reicht. Bei den Dreharbeiten in Graz und Umgebung standen neben Hary Prinz und Maya Unger in weiteren Rollen erneut u. a. Christoph Kohlbacher, Bettina Mittendorfer und Helmut Köpping sowie Sönke Möhring, Caroline Frank, Susi Stach, Karl Fischer, Matthias Böhm und Joseph Cyril Stoisits vor der Kamera. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Regisseur Wolfgang Murnberger und Maria Murnberger.