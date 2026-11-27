Wien (OTS) -

Hans Peter Doskozil erfüllt viele Aufgaben – und Rollen: die des burgenländischen Landeshauptmanns genauso wie die des schärfsten Kritikers der SPÖ im Allgemeinen, von Andreas Babler im Besonderen. Sein Verständnis davon, wie das Burgenland wirtschaftlich ticken soll, ist unter dem Begriff „Doskonomics“ ganz gut zusammengefasst. An Kritik daran mangelt es nicht – auch innerhalb des Burgenlands. Dass Hans Peter Doskozil eine ganz eigene Gesundheitspolitik verfolgt, sorgt immer wieder für Konflikte – auch mit der SPÖ-Gesundheitsministerin. Seine eigene Gesundheit steht seit Jahren im Fokus. Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 29. November 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Johanna Hager, „Kurier“, und Peter Unger, ORF.