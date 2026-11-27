Wien (OTS) -

Öffentlich-rechtliche Medien sind in Europa derzeit ein viel diskutiertes Thema – in mehreren Ländern wird intensiv über ihre Rolle, ihre Unabhängigkeit und ihre Finanzierung debattiert. In Tschechien gingen zuletzt hunderttausende Menschen auf die Straße, um ihre Haltung zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu bekunden. In der Slowakei, Polen, Ungarn und Serbien stehen öffentlich-rechtliche Medien im Mittelpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Auch in der Schweiz und in Slowenien haben Debatten über Rundfunkgebühren neue Diskussionen über Auftrag und Finanzierung angestoßen. Welche Schlüsse lassen sich aus diesen europäischen Entwicklungen ziehen? Welche Erwartungen stellen Gesellschaft und Politik an öffentlich-rechtliche Medien – und welche Bedeutung haben diese Debatten für den ORF in einer Phase finanzieller Herausforderungen?

Diesen Fragen geht ein ORF-DialogForum am Dienstag, dem 2. Dezember 2026, um 13.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus nach. Unter der Leitung von Klaus Unterberger (ORF Public Value) diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Journalismus, Wissenschaft und Zivilgesellschaft:

Christin Bohmann, Chefredakteurin des MDR

Dieter Bornemann, ORF-Redaktionsrat

Márton Gergely, ungarische Wochenzeitung HVG

Michal Hvorecký, Autor von „Dissident“

Mirjana Tomić, fjum

Helena Truchlá, Česká televize

Die TV-Aufzeichnung aus dem ORF RadioKulturhaus wird live auf https://zukunft.orf.at/ gestreamt und ist am Mittwoch, dem 9. Dezember, um 0.10 Uhr in ORF III zu sehen.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen sowie den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.