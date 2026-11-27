St. Pölten (OTS) -

Bereits zum 18. Mal öffnete das Palais Niederösterreich in Wien am heutigen Freitag seine Tore für den traditionellen „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt. Im Innenhof strahlt heuer ein Christbaum aus Altaussee, den Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf gemeinsam mit der steirischen Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, dem Altausseer Bürgermeister Gerald Loitzl und Pfarrer Richard Hansl vom Pfarrverband Weinland Nord zum Leuchten brachten. Zudem befüllten sie Nikolaussackerl mit Produkten aus Niederösterreich für die jungen Besucherinnen und Besucher.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte: „Der Advent ist eine ganz besondere Zeit im Jahr. Eine Zeit, in der wir uns auf das Wesentliche besinnen: auf Familie, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Der ‚So schmeckt Niederösterreich‘-Adventmarkt bringt uns nicht nur die Vielfalt und Qualität unserer Heimat näher, sondern hält auch unsere Traditionen hoch. Und eines ist für mich klar: Unser Adventmarkt trägt seinen Namen ganz bewusst. Er ist und bleibt ein Adventmarkt und wird niemals ein Wintermarkt sein. Denn der Advent ist untrennbar mit unseren christlichen Wurzeln verbunden und stimmt uns auf das Weihnachtsfest ein. Und diese Traditionen wollen wir auch an unsere Kinder weitergeben.“

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf dankte den Ausstellerinnen und Aussteller des Adventmarkts: „Rund 70 niederösterreichische Betriebe präsentieren am Adventmarkt regionale Qualität und Vielfalt. Mit hochwertigen Köstlichkeiten, handwerklichem Können und viel Leidenschaft zeigen unsere Bäuerinnen und Bauern sowie Produzentinnen und Produzenten, was sie aus Liebe zum Land Tag für Tag schaffen“.

Auch morgen Samstag, den 28. November, lädt der „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt von 10 bis 21 Uhr ins einzigartige Ambiente des Palais NÖ (Herrengasse 13, 1010 Wien). Im Erdgeschoß backen wieder die Seminarbäuerinnen mit Kindern Kekse und wuzeln Kipferl. Zudem werden morgen kostenlose Führungen durch das historische Gebäude angeboten. Die Anmeldung erfolgt am „So schmeckt Niederösterreich“-Infostand.

Im Rahmen des Adventmarkts veranstaltet „So schmeckt Niederösterreich" auch ein vorweihnachtliches Gewinnspiel. Auf www.soschmecktnoe.at Gewinnfrage beantworten und mit etwas Glück ein Nikolaussackerl, Wirtshaus-Gutscheine oder eine Niederösterreich-CARD gewinnen.

Alle Programmpunkte rund um den Adventmarkt und Infos zu den Führungen durch das Palais NÖ online auf www.soschmecktnoe.at.

Weitere Informationen: Dorf- und Stadterneuerung Die Gemeindeagentur, Stefan Kaiser, Mobil: 0676/83688569, E-Mail: [email protected]