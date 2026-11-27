Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 27. November 2026, verabschiedete Bundesministerin Klaudia Tanner in Götzendorf an der Leitha 110 Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres zu ihrem Einsatz im Libanon. Es ist die letzte reguläre Rotation des österreichischen United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) Kontingents. Das Mandat der UN-Mission endet am 31. Dezember 2026. Danach richten sich die Aufgaben auf den geordneten und sicheren Abzug von Personal und Material.

Das österreichische Kontingent stellt mit der „Multi Role Logistic Unit“ eine vielseitige Logistikeinheit. Zu ihren Aufgaben zählen Personen- und Materialtransporte, die Instandsetzung von Fahrzeugen sowie die Versorgung mit Kraftstoff. Österreichisches Feuerwehrpersonal sorgt zudem für den Brandschutz im UNIFIL-Hauptquartier in Naqoura. Diese Fähigkeiten sind auch für die Vorbereitung und Durchführung des Abzugs wesentlich. Die österreichischen Soldatinnen und Soldaten stellen zudem die Treibstoffversorgung der Camps anderer Nationen sicher.

„Unsere Soldatinnen und Soldaten übernehmen in dieser letzten Phase des Einsatzes eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe. Mit ihrem Können und ihrer Erfahrung tragen sie dazu bei, den Einsatz geordnet abzuschließen und den sicheren Abzug vorzubereiten. Ich danke Ihnen und allen, die seit 2011 im Libanon gedient haben, für ihren Einsatz. Unser oberstes Ziel bleibt, dass alle gesund nach Hause zurückkehren“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Der UN-Sicherheitsrat hat das UNIFIL-Mandat letztmalig bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Mit diesem Datum endet der bisherige operative Auftrag. Anschließend beginnt der geordnete und sichere Abzug, für den die Resolution einen Zeitraum von bis zu einem Jahr vorsieht. In dieser Phase stehen die Rückführung von Personal und Material sowie die dafür erforderlichen Schutz- und Unterstützungsaufgaben im Mittelpunkt.

Das Österreichische Bundesheer beteiligt sich seit November 2011 an der „United Nations Interim Force in Lebanon“ (UNIFIL). Mit der letzten regulären Rotation bereitet sich das österreichische Kontingent auf den Abschluss dieses langjährigen Einsatzes vor. Der Einsatz von Friedenstruppen im Libanon basiert auf den UN-Resolutionen 425 und 426 aus dem Jahr 1978 sowie auf der UN-Resolution 1.701 aus dem Jahr 2006

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