St. Pölten (OTS) -

Gerade im Advent und zu Weihnachten ist Musik ein stimmungsvoller Begleiter. Der traditionelle ORF-NÖ-Adventkalender nach „NÖ heute“ und auf Radio Niederösterreich trägt wieder zu dieser Stimmung bei und rückt junge musikalische Talente ins Rampenlicht. Größtenteils Bundespreisträger von prima la musica und anderen Wettbewerben für den musikalischen Nachwuchs.

Der ORF Niederösterreich hat die Preisträgerinnen und Preisträger in Zusammenarbeit mit dem MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich ausgesucht. Insgesamt 62 Musikerinnen und Musiker aus allen Teilen des Landes machen mit. Sie sind zwischen 9 und 25 Jahre alt und haben von traditionellen Weihnachtsliedern über klassische Werke bis hin zu rockigen Tönen und Eigenkompositionen viel Abwechslung für ihre Auftritte mitgebracht. Gedreht wurde mit dem Team des ORF Niederösterreich im Konzertsaal des Schlosses Gainfarn in Bad Vöslau, das auch der Sitz der Musikschule Bad Vöslau ist.

ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer: „Junge Musikerinnen und Musiker verleihen da etwa weihnachtlichen Klassikern ihre persönliche Handschrift und entfalten hinter jeder Tür des ORF-NÖ-Adventkalenders einen besonderen Zauber. Aber auch weitere Musikstile mit viel junger Energie stimmen uns an diesen 24 Tagen garantiert auf Weihnachten ein.“

Von 1. bis 23. Dezember werden die Türchen des musikalischen Adventkalenders in einer Sendereihe nach „NÖ heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2/N geöffnet, am 24. Dezember läuft der Adventkalender in der lokalen „Licht ins Dunkel“-TV-Sendung des ORF NÖ. Schon tagsüber sind die Musikstücke auf Radio NÖ zu hören. Im Rahmen der Sendung „Radio Vanillekipferl – Advent mit Radio NÖ“, täglich von 19 bis 20 Uhr und am 24. Dezember bei „Weihnachten mit Radio Niederösterreich“.