Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Freitag, die frühere Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Wien, Anita Zemlyak, im Wiener Rathaus mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Gewürdigt wurden ihre Leistungen für die Kulturverwaltung, die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie die kulturelle Vielfalt in den Wiener Bezirken. An der Ehrung nahm auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler teil.

„Anita Zemlyak hat mit Weitblick, strategischem Geschick und einem tiefen Verständnis für die Anliegen der Kunst- und Kulturschaffenden gewirkt“, betonte Bürgermeister Ludwig. „Sie hat verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen und damit sowohl die großen Wiener Kulturinstitutionen als auch die freie Szene nachhaltig gestärkt. Dafür gebühren ihr der Dank und die Anerkennung unserer Stadt.“

Ludwig hob hervor, Zemlyak habe Kulturverwaltung stets als gestaltende Aufgabe verstanden. Ihr Einsatz habe nicht nur etablierten Einrichtungen gegolten, sondern ebenso der Stadtteilkultur und neuen künstlerischen Entwicklungen. Sie habe wesentlich dazu beigetragen, kulturelle Angebote in den Bezirken weiterzuentwickeln und die Besonderheiten der Wiener Grätzl sichtbar zu machen.

Besonders würdigte der Bürgermeister Zemlyaks Krisenmanagement während der Coronapandemie. Unter ihrer Leitung wurden kurzfristig Arbeitsstipendien und Sonderförderungen eingerichtet, die vielen Kulturschaffenden das wirtschaftliche Überleben sicherten. „Gerade in dieser existenzbedrohenden Situation hat Anita Zemlyak rasch und entschlossen gehandelt. Sie hat dazu beigetragen, künstlerische Arbeit abzusichern und die Vielfalt der Wiener Kulturlandschaft zu bewahren“, so Ludwig.

Ihr Wirken habe eine moderne und krisenfeste Kulturverwaltung hinterlassen, unterstrich der Bürgermeister. „Eine lebendige Kulturstadt braucht Menschen, die künstlerische Freiräume ermöglichen und zugleich für verlässliche Strukturen sorgen. Anita Zemlyak hat beides mit großem Engagement verbunden.“

Zur Person

Anita Zemlyak wurde am 12. Jänner 1962 in Eisenstadt geboren. Nach Tätigkeiten bei „KulturKontakt“ Austria und in der Kunstsektion des Bundeskanzleramts wechselte sie 2001 mit Andreas Mailath-Pokorny in die Wiener Stadtverwaltung und leitete das Büro der Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft. Ende 2008 wurde sie Generalsekretärin des Wiener Volksbildungswerks und verantwortete dessen Transformation zu „Basis.Kultur.Wien“ sowie die Neupositionierung der Bezirksfestwochen als „Wir sind Wien. Festival der Bezirke“. Ab 2009 übernahm sie zusätzlich die Geschäftsführung der Tschauner Bühne. Im Juni 2016 wurde sie mit der Leitung der Kulturabteilung der Stadt Wien betraut, ab Juli 2022 fungierte sie außerdem als Bereichsleiterin für kulturelle Stadtentwicklung. Mit 31. Jänner 2025 trat sie in den Ruhestand. (Schluss) wei