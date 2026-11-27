Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Auch im siebenten Jahr bleibt das Klagenfurt Festival seiner Linie treu: international, neugierig, eigenständig. Knapp drei Wochen lang begegnen sich im Burghof, im Konzerthaus, im Stadttheater und im Haus der Architektur Künstlerinnen und Künstler, die man vielleicht nicht unbedingt im selben Festival-Line-up erwarten würde.

Das Festival wird am 20. Mai im Burghof von CARI CARI mit ihrem psychedelischen Wüstenrock eröffnet. BUNTSPECHT und STEAMING SATELLITES zeigen, wie unterschiedlich österreichischer Indie klingen kann. Mit ANNETT LOUISAN kommt eine der großen Stimmen des deutschsprachigen Pop ins Konzerthaus. Und CAMO & KROOKED bringen zum 20-jährigen Jubiläum ihren gefeierten Drum & Bass nach Klagenfurt.

Dass Tradition kein Grund ist, stehen zu bleiben, zeigen zwei musikalische Handschriften aus Tirol: MANU DELAGO, der mit zwölf Musikerinnen und Musikern und Environ Us sein zwanzigjähriges Bühnenjubiläum begeht, und die Musicbanda FRANUI, die im Stadttheater mit ihren Geistervariationen Robert Schumann zu einer musikalischen Séance bitten.

GORAN BREGOVIĆ mit seiner WEDDING AND FUNERAL BAND und das BALKAN PARADISE ORCHESTRA aus Barcelona zeigen auf ganz unterschiedliche Weise, wie viel musikalische Gegenwart in der Balkantradition steckt. Der eine seit Jahrzehnten eine Größe der Weltmusik, die anderen zehn Musikerinnen, die mit Bläsern, Beats und einer gehörigen Portion Temperament den Burghof erobern.

Im Konzerthaus wird es nicht weniger abwechslungsreich. ALICE COOTE bringt in The Rebellious Recital Mahler und David Bowie unter einen Hut. KRISTINA MKHITARYAN, eine der renommiertesten Sopranistinnen ihrer Generation, widmet sich der russischen Liedtradition, und mit PETER BENCE betritt einer der weltweit erfolgreichsten Pianisten der Gegenwart die Bühne. GUY CHAMBERS, langjähriger musikalischer Partner von Robbie Williams, bringt Anekdoten aus dem großen Showbiz mit.

Auch die Literatur bekommt ihren Platz. LARS EIDINGER und HANS-JÖRN BRANDENBURG nehmen sich Brechts Hauspostille vor, NIKOLAS OFCZAREK und TAMARA METELKA widmen sich in Milena! Franz Kafka und Milena Jesenská. MANUEL RUBEY kommt mit seiner Gitarre und seinem Soloprojekt Trara, während ARMIN WOLF und PETER FILZMAIER in Peter und der Wolf beweisen, dass die österreichische Innenpolitik mitunter mehr Stoff bietet als jedes Theaterstück.

Im Haus der Architektur geht es zu später Stunde weiter: LARS EIDINGER lädt zur Anti-Disco, bei Disco-Altmeister und Kultfigur EROBIQUE wird getanzt, und die österreichische All-Star-Band EXIT VOID rund um Anja Plaschg (aka Soap&Skin) schlägt experimentellere Töne an.