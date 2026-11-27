St. Pölten (OTS) -

An der Landesstraße L 7226 in Pöbring im Gemeindegebiet von Artstetten-Pöbring (Bezirk Melk) wurde eine rund 140 Meter lange Stützmauer erneuert. Am heutigen Freitag wurde das Bauwerk offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Gesamtbaukosten für die Maßnahme beliefen sich auf rund 112.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Stützmauer entsprach aufgrund ihres Alters und aufgetretener Schäden wie Setzungen, Ausbrüchen und Schäden am Bankett nicht mehr den heutigen Anforderungen. Aufgrund der veralteten Bauweise sowie massiver Wurzeleinwüchse befand sich die Mauer an der L 7226 in Pöbring in einem schlechten Zustand. Eine Sanierung war aufgrund der Bauweise als Trockensteinmauer ohne Fundament nicht möglich. Daher wurde die Mauer auf einer Länge von rund 140 Metern als Steinschlichtung, in Beton verlegt, neu errichtet.

Von der Straßenmeisterei Pöggstall wurden die erforderlichen Vorarbeiten, darunter die Rodung in schwierigem Gelände, durchgeführt. Die maschinellen Arbeiten zum Verlegen der Wurfsteine wurden von der Firma Franz Göstl ausgeführt. Sämtliche händischen Arbeiten sowie die Beistellung und Einbringung des Betons, die anschließende Herstellung des Mauerkranzes aus Beton und das Versetzen der Leitschienen erfolgten durch die Straßenmeisterei Pöggstall.