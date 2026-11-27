Wien (OTS) -

Wien (OTS) – Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Vogelgrippe in Österreich verschärft das Gesundheitsministerium die Maßnahmen zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Geflügelpest. Mit der heute, Freitag, veröffentlichten Kundmachung wird das gesamte Bundesgebiet als Gebiet mit erhöhtem Geflügelpestrisiko ausgewiesen. Einzelne Regionen in Ober- und Niederösterreich entlang der Enns sowie im Bereich der Enns-Mündung in die Donau werden als Gebiete mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko eingestuft. Die Maßnahmen treten mit Dienstag, 1. Dezember 2026, in Kraft. Damit erhalten Geflügelhalter:innen ausreichend Zeit, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Erster Fall in einer Geflügelhaltung in Oberösterreich

In einer Kleinsthaltung im oberösterreichischen Bezirk Perg wurde erstmals in der aktuellen Vogelgrippesaison der Erreger der hochpathogenen aviären Influenza (HPAI) bei gehaltenem Geflügel nachgewiesen. Der betroffene Tierbestand umfasste insgesamt 45 Tiere, darunter zehn Gänse und 35 Hühnervögel. Auf dem betroffenen Betrieb wurden unmittelbar nach der Verdachtsmeldung behördliche Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung zu unterbinden. Aufgrund der geringen Bestandsgröße von weniger als 50 Tieren wird von der Einrichtung einer Schutz- und Überwachungszone rund um den betroffenen Betrieb abgesehen.

Aktuelle Seuchenlage in Österreich

Seit 1. September 2026 wurden in Österreich bereits mehr als 10 Ausbrüche der Geflügelpest bei Wildvögeln festgestellt. Die Nachweise konzentrieren sich bislang auf die Grenzregion zwischen Ober- und Niederösterreich entlang der Enns und im Bereich der Donau. Betroffen sind insbesondere Schwäne.

Mit dem aktuellen Ausbruch im Bezirk Perg wurde das Virus in dieser Saison erstmals auch bei gehaltenem Geflügel nachgewiesen. Die Entwicklung der Seuchenlage wird laufend durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sowie die zuständigen Veterinärbehörden beobachtet. Die nunmehrigen Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung zwischen Bund und Ländern.

Österreichweit verschärfte Biosicherheitsmaßnahmen

Mit Dienstag, 1. Dezember 2026, gelten im gesamten Bundesgebiet verschärfte Biosicherheitsmaßnahmen für Geflügelhaltungen:

Strikte Trennung von Enten und Gänsen von anderen Geflügelarten

Schutz vor Kontakt mit Wildvögeln, etwa durch Netze oder Überdachungen

Fütterung und Tränkung ausschließlich im Stall oder unter einem Unterstand

Keine Verwendung von Oberflächenwasser, das für Wildvögel zugänglich ist

Gründliche Reinigung und Desinfektion von Geräten, Ladeplätzen und Transportmitteln

Die Maßnahmen gelten sowohl für gewerbliche Geflügelbetriebe als auch für private Geflügelhaltungen.

Stallpflicht in Gebieten mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko

In den ausgewiesenen Gebieten mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko in Ober- und Niederösterreich gilt zusätzlich eine verpflichtende Stallhaltung. Kleinhaltungen mit weniger als 50 Tieren können davon ausgenommen werden, sofern die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

Eine Übersicht über die betroffenen Gebiete sowie weiterführende Informationen zur aktuellen Tierseuchenlage sind auf der Website der AGES und des Gesundheitsministeriums abrufbar.



Weiterführende Informationen:

https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/Gefluegelpest.html

https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/vogelgrippe