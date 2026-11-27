St. Pölten (OTS) -

Die Ausstellung „Was bedeutet es, lebendig zu sein?“ von der ukrainischen Künstlerin Kasper, alias Anastasiia Pohorelova, wird am Mittwoch, 2. Dezember, 19 Uhr, im Theater am Steg in Baden eröffnet (bis 20. Dezember). Das Bertl Mayer Trio gastiert mit „Sounds & Airs“ am Freitag, 4. Dezember, 19 Uhr, im Theater. Infos: www.badeninkultur.eu

Der Film „Der Fremde“ wird am Mittwoch, 2. Dezember, 20 Uhr im Saal in Schloss Wolkersdorf gezeigt. Infos: www.forumwolkersdorf.at

Das Vokalquartett Yentes Kuzines in Begleitung des Pianisten Roman Grinberg gibt am Donnerstag, 3. Dezember, 18 Uhr, ein Konzert in der Ehemaligen Synagoge in St. Pölten. Infos: www.ehemalige-synagoge.at

Die „Kunstgruppe Retz, art vital“ gastiert ab Donnerstag, 3. Dezember, (bis 10. Jänner 2027) in der Ausstellungsbrücke im Regierungsviertel St. Pölten. Infos: www.ausstellungsbruecke.at

Weihnachtlich wird das Programm im Kino im Kesselhaus Krems, wo unter anderem ab Freitag, 4. Dezember, die heimische Weihnachtskomödie „Aufputzt is'“ mit Gery Seidl auf dem Programm steht. Johnny Depp als Ebenezer in der berühmten „Weihnachtsgeschichte“ kann man ab Donnerstag, 17. Dezember, erleben. Für Kinder wird ab Samstag, 12. Dezember, „Auf der Suche nach der Weihnachtswerkstatt“ gezeigt. Mehr Termine: www.kinoimkesselhaus.at

Beim „Advent im Wasserschloss“ verbreiten auch 2026 wieder über 120 Ausstellerinnen und Aussteller vorweihnachtliche Stimmung am Kunsthandwerksmarkt am Areal des Wasserschlosses Kottingbrunn. Geöffnet hat der Markt am 5. und 6. Dezember sowie 12. und 13. Dezember, 14 bis 20 Uhr. Infos: www.kulturszene.at

Der Advent „drüber & drunter“ in Retz sorgt von Freitag, 4., bis Dienstag, 8. Dezember, mit regionalen Köstlichkeiten und Geschenkideen für weihnachtliche Stimmung auf drei Ebenen – „drunter“ im Retzer Erlebniskeller, „drüber“ in der Geschenkboutique im Rathaus oder etwa am Hauptplatz. Infos: www.advent-in-retz.at

Die österreichische Erstaufführung von „Sanatorium zur Gänsehaut. Eine Entfaltung“ wird am Freitag, 4. Dezember, 19.30 Uhr im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten gezeigt. Das Warten auf das Christkind verkürzen Adventlesungen, etwa am Samstag, 5. Dezember, 13 Uhr, „If you can dream it, you can do it.“ oder die „Weihnachtsgeschichten vom Franz“, am Samstag, 12. Dezember, 13 Uhr. Weitere Termine unter: www.landestheater.net

Feiern und tanzen kann man bei der Club Nacht an der Bühne Baden am Samstag, 5. Dezember, ab 22.30 Uhr. Im Stadttheater stehen am Sonntag, 6. Dezember, 15 Uhr, und Dienstag, 8. Dezember, 14 Uhr, die Weihnachtskonzerte mit der Addams-Family unter dem Motto „A nightmare before christmas“ am Programm. Infos: www.buehnebaden.at

Die Hainburger Haydngesellschaft veranstaltet am Samstag, 5. Dezember, 18 Uhr, das Konzert „Classico è Latino“ in der Kulturfabrik Hainburg. Am Sonntag, 6. Dezember, um 11 und um 14.30 Uhr, lädt das Musikvermittlungsprogramm „Ein Koffer voller Wunderklänge“ Kinder von sechs bis zwölf Jahren zu einer spannenden Rätselreise auf den Spuren Joseph Haydns ins Haydn Geburtshaus Rohrau. Infos: www.haydngesellschaft.at

Der Grafenegger Advent feiert heuer von Samstag, 5. Dezember, bis Dienstag, 8. Dezember, sein 50-jähriges Bestehen und zum 15. Mal findet das Niederösterreichische Adventsingen der Volkskultur Niederösterreich am Marienfeiertag, 8. Dezember, 17 Uhr, im Auditorium Grafenegg statt. Der Eintritt zum Adventmarkt ist im Konzertticket inkludiert. Infos: www.volkskulturnoe.at

„Unendlich besinnlich“ wird es am Samstag, 5. Dezember, 20 Uhr, mit Angelika Niedetzky im Theaterforum Schwechat. Chris Lohner präsentiert am Sonntag, 6. Dezember, 20 Uhr, ihr Weihnachtskabarett unter dem Motto „Weihnachten mal anders“ und „The ,Manne‘-Quins“ spielen am Montag, 7. Dezember, 20 Uhr, ihre Weihnachtsshow. Infos: www.forumschwechat.com

Die Kuratorinnen- und Kuratorenführung mit Anna Steinmair lädt am Samstag, 5. Dezember, 15 Uhr, zu einem unterhaltsamen Streifzug durch die aktuellen Ausstellungen des Karikaturmuseum Krems ein. Die „Kunstinfo“ entführt in die faszinierende Welt von Phyllida Barlow im Gespräch mit dem Team der Kunstvermittlung am Sonntag, 6. Dezember, 14 Uhr, in der Kunsthalle Krems. Weitere Veranstaltungen: www.kunstmeile.at

Das Jugendjazzorchester Niederösterreich verabschiedet unter dem Titel „Stein des Anstoßes“ im Rahmen eines Konzerts am Samstag, 5. Dezember, 19.30 Uhr, in der Bühne im Hof in St. Pölten seinen langjährigen musikalischen Leiter Andreas Pranzl. Infos: www.buehneimhof.at

Zum 15. Mal findet die „Licht ins Dunkel-Künstlergala“ am Samstag, 5. Dezember, 18 Uhr, im Berghotel Tulbingerkogel statt. Mit der Gala werden Spenden für in Not geratene Familien gesammelt. Infos: www.donaukultur.com

Bevor das Jahr zu Ende geht, wird es in der Galerie Stiegenwirt noch einmal lebendig: Der Kunst- und Kulturkreis Wullersdorf lädt am Samstag, 5. Dezember, um 17 Uhr, zur Eröffnung des diesjährigen Kunst-Advents ein. Geöffnet an ausgewählten Tagen bis Sonntag, 13. Dezember. Infos: www.galerie-stiegenwirt.at

Beim „Sonntag im Museum“ am 6. Dezember 2026 stehen im Museum Niederösterreich in St. Pölten um 11, 13, 14 und 15 Uhr familiengerechte Führungen durch die Haupt- und Sonderausstellungen auf dem Programm. Von 13 bis 17 Uhr lädt die Kreativwerkstatt zum Basteln und Gestalten ein. Bei der Mikroshow um 15.30 Uhr werden kleinste Details unter dem Hochleistungsmikroskop sichtbar. Auch am Donnerstag, 24. Dezember, öffnet das Museum seine Türen. Von 9 bis 13 Uhr lädt Eule Poldi zum Weihnachtsbasteln in ihre Kreativwerkstatt ein. Weitere Termine: www.museumnoe.at

Auf „Traum-Reisen und Reise-Träume“ entführt das TAM – Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya ab Sonntag, 6. Dezember, 17 Uhr. Termine zur unterhaltsamen „Großproduktion“ für die ganze Familie: www.tam.at

Robert Werner begeistert mit seinem Konzert „Klassik, Jazz & Weihnachten“ auf dem Konzertflügel am Sonntag, 6. Dezember, 16 Uhr, sein Publikum auf der Bühne im Haus der Kunst Baden und lässt die Vorweihnachtszeit musikalisch hochleben. Infos: www.badeninkultur.at

Mit einem Weihnachts-Special treten Monti Beton und Hans Krankl am Donnerstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr, in den Kasematten Wiener Neustadt auf. Der Goleador beweist bei „Christmas Classics Extravaganza“ einmal mehr sein stimmliches Talent. Das Konzert „Swinging Christmas“ findet am Montag, 21. Dezember, 19.30 Uhr, statt. Infos und weitere Termine: www.kasematten-wn.at