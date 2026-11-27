Wien (OTS) -

Der Wintereinbruch hat in den Bundesländern für massive Schneemengen gesorgt. Diese führten zu einer Vielzahl an Einsätzen – über 1.400 Feuerwehren sind ausgerückt. Schwerpunkt war das Freimachen von Verkehrswegen nach Unfällen bzw. durch liegengebliebene Fahrzeuge.