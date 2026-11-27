- 27.11.2026, 13:53:32
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Über 1.400 Feuerwehren im Schnee-Einsatz
Einsatzkräfte in allen Bundesländern ausgerückt.
Einmal mehr haben unsere Feuerwehren in Österreich bewiesen, dass sich die Bevölkerung auf uns verlassen kann – egal ob Waldbrand, Hochwasser oder Schnee. Die Einsätze dauerten bis in die Nacht, ich bedanke mich dafür bei allen Feuerwehrmitgliedern, die in den Einsatzzentralen Notrufe angenommen und draußen in der Kälte geholfen haben. Dass innerhalb weniger Minuten tausende Feuerwehrmitglieder unter schwierigsten Bedingungen ausrücken und anpacken zeigt die Professionalität und Leistungsfähigkeit des Feuerwehrwesens in Österreich.
Der Wintereinbruch hat in den Bundesländern für massive Schneemengen gesorgt. Diese führten zu einer Vielzahl an Einsätzen – über 1.400 Feuerwehren sind ausgerückt. Schwerpunkt war das Freimachen von Verkehrswegen nach Unfällen bzw. durch liegengebliebene Fahrzeuge.
Feuerwehrpräsident Robert Mayer:
„Einmal mehr haben unsere Feuerwehren in Österreich bewiesen, dass sich die Bevölkerung auf uns verlassen kann – egal ob Waldbrand, Hochwasser oder Schnee. Die Einsätze dauerten bis in die Nacht, ich bedanke mich dafür bei allen Feuerwehrmitgliedern, die in den Einsatzzentralen Notrufe angenommen und draußen in der Kälte geholfen haben. Dass innerhalb weniger Minuten tausende Feuerwehrmitglieder unter schwierigsten Bedingungen ausrücken und anpacken zeigt die Professionalität und Leistungsfähigkeit des Feuerwehrwesens in Österreich.“
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