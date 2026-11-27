Zürich/Paris (OTS) -

Zürich/Paris (ots)

Die von Pascal Cagni gegründete französische Unternehmensgruppe C4 Industries hat ein verbindliches Angebot zur Übernahme von Lalique SA unterbreitet.

Die geplante Transaktion soll die langfristige Zukunft der Maison sichern und Lalique wieder in französischen Besitz überführen.

Silvio Denz, der Lalique 2008 übernommen und die Maison seither entscheidend geprägt hat, stellt die Weichen für seine Nachfolge.

Lalique Group gibt heute bekannt, dass sie mit der französischen Gruppe C4 Industries exklusive Verhandlungen über den geplanten Verkauf der Lalique SA aufgenommen hat. Die vom gebürtigen Elsässer Pascal Cagni gegründete französische Gruppe C4 Industries hat Lalique Group eine Put-Option eingeräumt. Übt Lalique Group diese Option aus, ist C4 Industries verpflichtet 100% der Aktien von Lalique SA zu erwerben.

Das Vorhaben würde die Kristallmanufaktur in Wingen-sur-Moder umfassen, in der seit 1922 Lalique-Kristall gefertigt wird, sowie die Teams in Paris, die weltweiten Boutiquen und das Hotel und Restaurant Château Hochberg. Alle übrigen Geschäftsbereiche von Lalique Group wären von dem Vorhaben nicht betroffen. Dazu zählen insbesondere Lalique Parfums sowie die Hotel- und Gastronomiebetriebe Villa René Lalique, Villa Florhof, Château Lafaurie-Peyraguey, The Glenturret und The Aberturret Estate House. Diese Aktivitäten würden weiterhin bei Lalique Group verbleiben, deren Mehrheitsaktionär Silvio Denz ist.

Silvio Denz und Lalique Group übernahmen Lalique im Jahr 2008, als sich das Unternehmen in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befand. Gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitenden führten sie die traditionsreiche Maison zurück an die Spitze der französischen Luxusindustrie. Im Anschluss an seinen kürzlich gefeierten 70. Geburtstag hat Silvio Denz entschieden, seine Nachfolge vorausschauend zu regeln und damit die langfristige Zukunft der Maison zu sichern.

"Lalique steht seit achtzehn Jahren im Mittelpunkt meines Berufslebens", sagt Silvio Denz. "Mir ist es ein persönliches Anliegen, die langfristige Zukunft der Maison zu sichern und ihr aussergewöhnliches handwerkliches Erbe zu bewahren. C4 teilt diese Werte und denkt unternehmerisch in Generationen. Mit C4 und seinem aus dem Elsass stammenden Gründer würde Lalique wieder in französischen Besitz übergehen und zugleich seine tiefe Verwurzelung in der Region stärken."

Lalique soll künftig Teil von C4 Manufactures werden, dem auf französische Lebenskunst spezialisierten Geschäftsbereich von C4 Industries. Dieser vereint drei traditionsreiche Häuser, die das französische Gütesiegel "Entreprise du Patrimoine Vivant" tragen: Maison Lelièvre (Stoffe, Wandbekleidungen und massgefertigte Teppiche), die Faïencerie de Gien (Tischkultur, Geschenkartikel und Dekorationsobjekte) sowie Duvivier Canapés (Sofas, Sessel und Möbel).C4 Manufactures beschäftigt über 400 Mitarbeitende, betreibt drei Produktionsstandorte sowie ein Logistikzentrum in Frankreich und ist in mehr als 45 Ländern präsent. Das Unternehmen befindet sich ausschliesslich im Besitz der Gründerfamilie und des Managements, die eine langfristige unternehmerische Perspektive ohne festgelegten Ausstiegshorizont verfolgen.

Als Teil von C4 Manufactures würden sich für Lalique neue Wachstumsperspektiven und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit den anderen Häusern der Gruppe eröffnen. Silvio Denz und Lalique Group würden ihre Zusammenarbeit mit Pascal Cagni und C4 Manufactures insbesondere in den Bereichen Lalique Parfums und Hotellerie fortsetzen.

Pascal Cagni, Präsident von C4 Industries, erklärt: "Lalique ist eine der schönsten Handschriften französischer Lebenskunst - reich an einzigartigem Savoir-faire, das seit mehr als einem Jahrhundert bewahrt wird. Als gebürtiger Elsässer weiss ich, wie sehr diese Maison ihre Kraft aus ihren Wurzeln schöpft und zur Ausstrahlung ihrer Region beiträgt. Das Elsass ist untrennbar mit der Identität und Geschichte der Maison verbunden. Unser Ziel ist es, dass die in Wingen-sur-Moder von Meisterhand gefertigten Kristallkreationen auch künftig die schönsten Lebensräume der Welt bereichern."

Die Arbeitnehmervertretungen von Lalique SA werden gemäss den geltenden französischen Rechtsvorschriften informiert und konsultiert. Der Vollzug der Transaktion könnte Anfang 2027 erfolgen, vorbehaltlich des Abschlusses des Konsultationsverfahrens und der Erfüllung der üblichen Vollzugsbedingungen. Die finanziellen Konditionen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Lalique Group

Lalique Group ist ein Nischenanbieter in der Kreation, Entwicklung, Vermarktung und weltweiten Distribution von Luxusgütern. Ihre Geschäftsbereiche umfassen Parfums, Kosmetik, Kristall, Schmuck und Lifestyle-Accessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie und Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, von der die Gruppe ihren Namen ableitet, wurde 1888 in Paris vom Glaskünstler und Schmuckdesigner René Lalique gegründet.Weitere Informationen finden Sie unter: lalique.com

C4 Manufactures

C4 Manufactures ist der auf französische Lebenskunst ausgerichtete Geschäftsbereich von C4 Industries. Er vereint drei Häuser mit dem Label "Entreprise du Patrimoine Vivant" (EPV), die in Frankreich entwerfen und fertigen: Maison Lelièvre (Stoffe, Wandbekleidungen und massgefertigte Teppiche), die Faïencerie de Gien (Tischkultur, Geschenkartikel und Dekorationsobjekte) und Duvivier Canapés (massgefertigte Sofas und Kunsttischlerei). Maison Lelièvre und die Faïencerie de Gien sind Mitglieder des Comité Colbert. Die Gruppe beschäftigt über 400 Mitarbeitende und betreibt drei Produktionsstätten sowie ein Logistikzentrum in Frankreich. Sie ist in über 45 Ländern präsent, mit eigenen Verkaufsstellen und Showrooms in Frankreich sowie einem internationalen Netz von Agenten und Vertriebspartnern.

Adressen:

Maison Lelièvre: 13 rue du Mail (Paris 2e)

Faïencerie de Gien: 18 rue de l'Arcade (Paris 8e), 13 rue Jacob (Paris 6e), Rue des Sablons 1, 1000 Brüssel

Duvivier Canapés: 27 rue Mazarine (Paris 6e)

Weitere Informationen finden Sie unter: C4 Manufactures