Wien (OTS) -

Die JUNOS fordern einen neuen Generationenvertrag: Regeln, die automatisch greifen, statt jedes Jahr neu zu feilschen. Anlass ist das aktuelle Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission. Die Zuschüsse des Bundes zur Pensionsversicherung steigen demnach von 19,3 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf 27,2 Milliarden Euro im Jahr 2031. Das ist ein Plus von 41 Prozent, die Wirtschaft wächst im selben Zeitraum nur um 22 Prozent. Mit den Beamtenpensionen fließen 2031 rund 45,7 Milliarden Euro öffentliche Mittel in die Pensionen, das sind 7,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. Den gesetzlichen Zielpfad des Nachhaltigkeitsmechanismus würde Österreich laut Prognose bis 2030 um 3,2 Milliarden Euro verfehlen. Das ist fast sechsmal so viel wie die erlaubte Toleranz.

„Jedes Jahr wird neu verhandelt, wie viel mehr die Pensionen bekommen. Am Ende zahlt immer unsere Generation“, sagt JUNOS-Bundesvorsitzende Susanna Riedlsperger.

Gespart wird bei den Jungen

Wie ungleich die Lasten verteilt sind, zeigt das Doppelbudget. Bildung, Forschung, Familie und Klima kommen zusammen nur auf ein Plus von 0,23 Milliarden Euro. Wissenschaft und Forschung bekommen 2027 gerade 0,6 Prozent mehr. Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld werden drei Jahre in Folge nicht an die Teuerung angepasst, beim Familienbonus wird gekürzt. Die Pensionsausgaben des Bundes steigen im selben Jahr um 1,24 Milliarden Euro. Auf jeden zusätzlichen Euro für die Zukunft kommen damit über fünf Euro mehr für Pensionen.

„Junge Familien, Studierende und Forschende tragen die Sanierung. Das hat mit Generationengerechtigkeit nichts zu tun“, so Riedlsperger.

Das Frühwarnsystem schlägt an

Der Nachhaltigkeitsmechanismus ist ein richtiger erster Schritt. Die Transparenz des Problems allein reicht jedoch noch nicht. Jetzt müssen konkrete Maßnahmen folgen. „Sonst fehlen Milliarden, die wir für Bildung, Forschung und Entlastung brauchen“, so Riedlsperger.

Drei Regeln, die automatisch greifen

Pensionsalter an die Lebenserwartung koppeln: Ab 2030 steigt das gesetzliche Pensionsalter um zwei Monate pro Jahr bis 67. Danach folgt es automatisch der Lebenserwartung.

Ab 2030 steigt das gesetzliche Pensionsalter um zwei Monate pro Jahr bis 67. Danach folgt es automatisch der Lebenserwartung. Automatische Korrektur ab 2028: Überschreiten die Pensionsausgaben den gesetzlichen Pfad um mehr als die erlaubte Toleranz, fällt die nächste Anpassung automatisch geringer aus. Das gilt für alle gleich und höchstens um einen Prozentpunkt. Keine Pension sinkt nominell, und bis 2030 sind die Ausgaben wieder auf Kurs.

Überschreiten die Pensionsausgaben den gesetzlichen Pfad um mehr als die erlaubte Toleranz, fällt die nächste Anpassung automatisch geringer aus. Das gilt für alle gleich und höchstens um einen Prozentpunkt. Keine Pension sinkt nominell, und bis 2030 sind die Ausgaben wieder auf Kurs. Pensionsbremse ab 2031: Die Zuschüsse des Bundes zu den Pensionen dürfen dauerhaft nicht schneller wachsen als die Wirtschaft.

Dänemark koppelt das Pensionsalter seit 2006 an die Lebenserwartung und hat 2025 mit breiter Mehrheit beschlossen, es bis 2040 auf 70 Jahre anzuheben. Schweden hat eine automatische Bremse, die das System im Gleichgewicht hält. Dort wird nicht jedes Jahr gestritten, dort gilt eine Regel.

„Der Generationenvertrag war ein Versprechen: Jede Generation zahlt für die vorige und kann sich darauf verlassen, dass die nächste das auch tut. Dieses Versprechen kann man heute keinem 25-Jährigen mehr ehrlich geben. Wir brauchen einen Vertrag, der auch für kommende Generationen hält“, schließt Riedlsperger.