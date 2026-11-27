Wien (OTS) -

Petition „Wir fordern ein umfassendes, nachhaltiges Stadttaubenmanagement & artgerechte Körnerfütterung von Vögeln darf nicht kriminalisiert werden“

Der Gemeinderatsausschuss sprach die Empfehlung an Stadtrat Jürgen Czernohorszky aus, die sowohl von Wissenschafter*innen als auch von Tierschutzstellen anerkannte Stadttaubenstrategie weiterzuverfolgen. Dies insbesondere durch den Ausbau betreuter Taubenschläge, wie sie bereits an vier Standorten bestehen, sofern die nötigen Rahmenbedingungen gegeben sind. Der Ausschuss schloss damit die Petition ab, da dem Anliegen weitgehend mit der Wiener Stadttaubenstrategie entsprochen werde.

Petition „Liesing – Verbesserung öffentliche Verkehrsmittel im 23ten Bezirk“

Der Ausschuss beschloss die Empfehlung an Stadträtin Ulli Sima zu prüfen, ob flexible öffentliche Mobilitätslösungen im Bezirk im Rahmen einer künftigen Verkehrsplanung berücksichtigt werden können. Gleichzeitig wurde die Petition abgeschlossen, da das Öffi-Angebot im Bezirk in den letzten Jahren – etwa durch die Verlängerung des 61A und die neue Linie 61B – bereits deutlich aufgewertet wurde. Zudem seien für die kommenden Jahre weitere Verbesserungen geplant.

Petition „Erhalt der stadteinwärts führenden Verkehrsverbindung in der Währinger Straße“

Der Petitionsausschuss empfiehlt Bezirksvorsteherin Silvia Nossek, die „Neugestaltung Aumannplatz“ weiter umzusetzen, dabei aber möglichst sparsam mit öffentlichen Mitteln umzugehen. Der Platz solle begrünt und abgekühlt werden, mehr Aufenthaltsqualität bieten und klimafreundliche Mobilität fördern. Gemeinsam mit dem Pflegeheim St. Carolusheim solle weiters geklärt werden, wie Rettungs- und Fahrtendienste weiterhin problemlos zufahren, ob die wegfallenden Kurzparkplätze kompensiert werden wie die Erreichbarkeit des Platzes durch Öffis, Radabstellplätze, Taxistand, Behindertenparkplatz sowie das Bike- und Carsharing (WienMobil-Station) erhalten bleiben können.

Petition „Mehr Hundezonen und Hundebadeplätze in Wien“

Der Petitionsausschuss beschloss die Empfehlung an Stadtrat Jürgen Czernohorszky, bei der Planung und Weiterentwicklung öffentlicher Freiräume weiterhin auf ausreichend geeignete Flächen für Bewegung, Aufenthalt und Auslauf für Hunde zu achten. Damit wurde die Petition abgeschlossen, da in den vergangenen Jahren allein in der Donaustadt in fünf Parkanlagen Hundezonen errichtet wurden. Zudem dürfen Hunde unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen (Leine, Maulkorb, eventuell Hundeverbotszonen) an allen öffentlich zugänglichen Badeplätzen ins Wasser.

Petition „Drogenfreie Spielplätze in 1060“

Der Ausschuss sprach die Empfehlung an die zuständigen Stadträte Peter Hacker und Jürgen Czernohorszky aus, die Situation im öffentlichen Raum in Mariahilf rund um die Einrichtung Jedmayer – insbesondere auf Spielplätzen in öffentlichen Parkanlagen – sowie die Wirksamkeit der im jeweiligen Wirkungsbereich bereits getroffenen Maßnahmen laufend zu beobachten und diese gegebenenfalls anzupassen. Ziel ist es, die ungestörte Nutzung des öffentlichen Raums für alle Bewohner*innen, insbesondere für Kinder, zu jeder Zeit zu gewährleisten. Weiters wurde die Empfehlung an Bezirksvorsteherin Julia Lessacher ausgesprochen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zusätzliche Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung zu setzen.

Da sich der Ausschuss einig war, die Anliegen der Petition zu unterstützen, wurde diese abgeschlossen.

Petition „Engerthstraße macht Platz – für Menschen, für aktive Mobilität!“

Der Gemeinderatsausschuss für Petitionen empfiehlt Stadträtin Ulli Sima, die Wiener Radwegoffensive fortzusetzen und – je nach verfügbaren Ressourcen – auch die Einbeziehung der Engerthstraße zu erwägen. Sollte es dort zu einer Umgestaltung kommen, soll der Erhalt des Baumbestands berücksichtigt werden. Gleichzeitig schloss der Ausschuss die Petition ab, da Stadträtin Ulli Sima in ihrer Stellungnahme klargestellt hatte, dass in der Engerthstraße in naher Zukunft keine weiteren Bauprojekte umgesetzt werden können.

Weitere Petitionen

Die drei Petitionen „Priorität: Kindergarten Josefstädter Strasse sanieren und ausbauen“, „Lainzer Straße NEU: Radwegplanung überdenken, Parkplätze erhalten!“ und „Rad-Lückenschluss Heiligenstadt – Hohe Warte Jetzt!“ wurden neu in Behandlung genommen. Der Petitionsausschuss beschloss, Stellungnahmen der zuständigen Stadträt*innen sowie der betroffenen Bezirksvorsteher*innen und -vertretungen und von weiteren betroffenen Organisationen einzuholen sowie die Einbringer*innen der Petitionen zur Erläuterung der Argumente vor den Ausschuss einzuladen.

Die nächste öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses findet am Freitag, 15. Jänner 2027, um 12.30 Uhr im Rathaus statt.

Petitionsausschuss seit 2013

Der Petitionsausschuss besteht seit 2013. Er setzt sich aus Gemeinderät*innen aller im Wiener Gemeinderat vertretenen Fraktionen zusammen. Wiener*innen, die ihr 16. Lebensjahr vollendet haben, haben unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit die Möglichkeit, ihre Anliegen an den Petitionsausschuss heranzutragen. Diese werden ab 500 Unterstützer*innen im Ausschuss behandelt. Alle bisher eingebrachten Petitionen sind unter www.petitionen.wien.gv.at abrufbar. Dort können auch online Petitionen (ID Austria notwendig) unterstützt oder eingebracht werden. (Schluss) nic/ato