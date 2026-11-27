Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 30. November 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Krampusläufe – Brauchtum mit Verletzungsgefahr

„Ich habe Glück gehabt, ich hätte auch im Rollstuhl landen können“, sagt ein 21-jähriger Krampusläufer aus Kärnten. Ein Mann hat ihn an den Hörnern seiner Maske gepackt und daran gerissen. Im Spital wurde eine Nackenverletzung diagnostiziert. Was als Brauchtum und Spektakel gedacht ist, wird für manchen Krampus zum Spießrutenlauf. Aber auch Zuschauer:innen werden immer wieder attackiert. Eine Frau wurde von einem Krampus mit den Hörnern am Kopf verletzt. Maskenschnitzer Elias Gitschner aus Grafenwörth erzählt, wie sich das Brauchtum wandelt. Eine Reportage von Laura Mlakar und Anne-Maria Neubauer.

Curb-Cut-Effekt – Kleine Rampe, große Wirkung

Die elektrische Zahnbürste, die Schreibmaschine, der Klettverschluss, der Touchscreen, das Hörbuch waren Entwicklungen für Menschen mit Behinderung. Heute machen sie die Welt für alle komfortabler. Curb-Cut, auf Deutsch Bordsteinabsenkung, wurde ursprünglich für Rollstuhlfahrer entwickelt, um ihnen einen barrierefreien Übergang von der Straße auf den Gehsteig zu ermöglichen. Schnell zeigte sich, dass dies auch für Kinderwagen, Radfahrerinnen und Radfahrer oder Reisende mit Gepäck eine Erleichterung ist. Sylvia Unterdorfer spricht anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen (3. Dezember) mit Städteplanern, Wissenschafterinnen und Menschen mit Behinderung über die inklusive Welt von einst, heute und morgen (mehr zum entsprechenden ORF-Programmschwerpunkt unter https://presse.ORF.at .

Rechnitz 1938 – Erinnern statt Vergessen

„Der Großteil der Menschen auf diesem Foto wurde ermordet“, sagt Michaela Taschek. Es zeigt Frauen, Männer und Kinder, die 1938 aus Rechnitz nach Jugoslawien deportiert wurden. Mehr als 150 Einzelschicksale hat die Regisseurin für ihren Dokumentarfilm „Zählt uns dazu“ aufgearbeitet. Der Film führt Nachkommen aus den USA zurück nach Österreich. Dabei kommen verschollen geglaubte Erinnerungsstücke ans Licht, darunter eine Kiste mit jüdischen Gebetsbüchern, die über 80 Jahre auf einem Dachboden versteckt war. Anne-Maria Neubauer begleitet die Filmemacherin durch Rechnitz.

Nachfolge dringend gesucht

„Seit drei Jahren schiebe ich das Ende meiner Arbeit als Höhlenführer immer wieder hinaus, weil ich keinen Nachfolger finde. Nächstes Jahr ist aber endgültig Schluss“, sagt der knapp 80-jährige Albin Tauber. Seit 25 Jahren führt der pensionierte Eisenbahner Besuchergruppen durch die Nixhöhle in Frankenfels in Niederösterreich. Seine Frau sitzt an der Kassa. Josef Fuchs kümmert sich in dritter Generation um den Friedhof der Namenlosen in Wien. Er hat das Lebenswerk seines Vaters und Großvaters fortgeführt. Auch hier hilft die Ehefrau, Geld verdienen auch sie damit nicht. Oliver Rubenthaler hat die beiden Familien für „Thema“ besucht.