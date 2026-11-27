Wien (OTS) -

Paartherapie, Pointen und politische Vertonungen: Zum Start in DIE.NACHT begrüßen Dirk Stermann und Christoph Grissemann in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, um 21.55 Uhr in ORF 1 – und bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON – Psychologin und Sexualtherapeutin Gerti Senger und den deutschen Kabarettisten und Komiker Hannes Ringlstetter. Danach legen Peter Hörmanseder und Robert Stachel den Bildern der vergangenen Wochen wieder neue Worte in den Mund: In der neuen Monatsausgabe von „Maschek“ um 22.55 Uhr trifft es dieses Mal die Klimakonferenz, die Tennis-Elite, die Innenpolitik und auch den ORF selbst. Abschließend lädt Peter Klien um 23.25 Uhr zum Dacapo von „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ (um 21.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Ob die Beziehung von Stermann und Grissemann noch zu retten ist, wird sich zeigen, wenn Österreichs berühmteste Psychologin und Paartherapeutin Dr. Gerti Senger zum Talk in den Marxpalast kommt. Außerdem nimmt mit Hannes Ringlstetter ein hochsympathischer Kabarettkollege samt neuem Album „Bellavista“ im Gästesessel Platz. Welche groovigen Hits sich darauf neben der Wien-Hymne „Vienna“ noch finden, verrät er den beiden „Willkommen Österreich“-Hosts im Talk. Die Kollegen von „Maschek“ reden über die aktuellen Fernsehereignisse und die Dienstag Nacht Kapelle sorgt gemeinsam mit Hannes Ringlstetter für das musikalische Finale der 693. Ausgabe von „Willkommen Österreich“.

Dr. Gerti Senger ist seit bald 40 Jahren mit einer wöchentlichen Kolumne in der Kronen Zeitung vertreten. Auch in „Guten Morgen Österreich“ gibt die Star-Psychologin Liebestipps, betreibt immer noch ihre eigene Praxis und hält regelmäßig Vorträge. Die Geheimnisse einer glücklichen Beziehung und welche Rolle Sex in der „Beziehungsmaschine“ (so der Titel eines ihrer sieben publizierten Bücher) spielt, verrät Prof. Dr. Gerti Senger im Talk.

Auch Hannes Ringlstetter ist auf seinem Fachgebiet sehr versiert. Dass es sich dabei nicht nur ums Kabarett, sondern auch um die Musik handelt, beweist „Bayerns Adriano Celentano“ mit seinem neuen Album „Bellavista“. Was er aus seinem mehr als 35 Jahre andauernden Leben auf der Bühne zu berichten hat und wie seine neue Platte klingt, zeigt sich in „Willkommen Österreich“.

„Maschek“ (um 22.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

In einer neuen Monatsausgabe von „Maschek“ zeigen Peter Hörmanseder und Robert Stachel wieder ihre ganz spezielle Sicht auf die Geschehnisse in Österreich und der ganzen Welt. Diesmal begleiten sie Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Klimakonferenz und wissen alles über Tennisstar Carlos Alcaraz und das Wiener Stadthallenturnier. Auch im ORF schauen sich „Maschek“ wieder um, haben ein sehr stilles Nachwuchstalent entdeckt und wissen, was wirklich los ist bei „Fit mit den Stars“. Die beiden Vertonungssatiriker widmen sich auch den Umfragewerten der FPÖ und blicken ins ORF-Archiv zur Komiklegende Maxi Böhm. Auch die Hintergründe des Zukunftsdepots werden durchleuchtet und Noch-Vizekanzler Andreas Babler singt ein Liedchen zum Abschied. Und wie immer gilt auch in dieser Monatsausgabe: Wer Klarheit will, muss „Maschek“ schauen, denn die Wahrheit liegt hinter den Bildern.