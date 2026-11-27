- 27.11.2026, 13:24:32
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Gerstl ad Kickl: „Wir lösen Probleme jetzt, statt sie in die Zukunft zu verschieben“
Forderung, Syrer und Afghanen aus Österreich in die Ukraine abzuschieben, ist Reich populistischer Luftschlösser zuzuordnen
„Wir lösen Probleme jetzt, statt sie in die Zukunft zu verschieben. Dass Herbert Kickl Syrer und Afghanen aus Österreich in die Ukraine abschieben möchte, zeugt einmal mehr von der verfassungsrechtlichen Unkenntnis des blauen Parteichefs. Diese Forderung richtet sich von selbst und bedarf keiner weiteren Kommentierung“, betont ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl, der abschließend festhält: „Die Österreichische Volkspartei hat einen harten, aber gerechten Weg in der Asylpolitik eingeschlagen, der mit treffsicheren, wohl überlegten Maßnahmen zu nachhaltigem Erfolg führt. Die Minuszuwanderung ist Realität, es werden mehr Menschen aus Österreich abgeschoben, als Asylanträge gestellt werden. Auf Kickls Wortspende, die dem Reich der populistischen Luftschlösser angehört, kann daher verzichtet werden.“
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