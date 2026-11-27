Wien (OTS) -

MONTAG, 30. November 2026

8.55 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am Gewaltschutzgipfel teil (BMJ, Museumstraße 7, 1070 Wien).

10.00 Uhr Vizekanzler, Wohnminister Andreas Babler eröffnet das Wohnsymposium „Sozial gerechte Dekarbonisierung des Gebäudebestands“ (Urania, 1020 Wien).

15.00 Uhr Hissung der Red-Ribbon-Fahne zum Welt-Aids-Tag an der Löwelstraße mit u.a. SoHo-Vorsitzendem, SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger, Bundesrat Stephan Auer-Stüger und Landtagsabgeordneter und Gemeinderätin Susanne Haase (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Löwelstraße 18, 1010 Wien).

16.30 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Eleonora Mura, Hannah Larn, Shireen Shihabi und Imam Kashif Janjua zum Thema „Through each other´s Eyes: Belonging and encounter in Europe“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/through-each-others-eyes-belonging-and-encounter-in-europe (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zum Gespräch von Cathrin Kahlweit mit Ruth Wodak, Markus Rheindorf und Barbara Prainsack zum Thema „Babyelefant und Hausverstand“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/babyelefant-und-hausverstand (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 1. Dezember 2026

Vizekanzler Andreas Babler nimmt am formellen EU-Rat TTE – Telekom in Brüssel teil.

15.30 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an der Aktion zum Equal Pay Day der SPÖ Favoriten teil (Viktor-Adler-Markt).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zum Gespräch von Cathrin Kahlweit mit Irina Rastorgueva zum Thema „Reiseführer durch die Propaganda“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/reisefuehrer-durch-die-propaganda (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 2. Dezember 2026

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (BKA).

14.00 Uhr Die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament lädt zu einer Veranstaltung über den „Affordable Housing Act“ mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder (Europäisches Parlament Brüssel, Spinelli 3G3 oder im Livestream: https://www.socialistsanddemocrats.eu/events/sd-event-making-affordable-housing-act-deliver-our-cities-and-regions).

14.30 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am PolitTalk Stubenbastei zum Thema Feminismus und Gewalt gegen Frauen teil (GRG 1 Stubenbastei, Stubenbastei 6-8, 1010 Wien).

16.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Michael Landesmann, Sabine Kroissenbrunner, Cengiz Günay, Anat Ofek und Aida Toumi-Suleiman zum Thema „What are the prospects for Israeli-Palestinian Relations in the Wake of the Israeli Elections?“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/what-are-the-prospects-for-israeli-palestinian-relations-in-the-wake-of-the-israeli-elections (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Rahlgasse 3, 1060 Wien).

17.00 Uhr Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an der Feier zum 10-jährigen Bestehen der Wiener Bildungsakademie teil und übergibt in ihrer Funktion als WBA-Präsidentin Diplome an die Absolvent*innen der Parteischule (Kalvarienberggasse 28a/1, 1170 Wien).

18.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zu einem Expert:innengespräch „From Protest to Power: Serbia´s Elections – a Domino Effect?“. Infos und Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/from-protest-to-power-serbia-s-elections-a-domino-effect (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

18.15 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und Bundesministerin Anna Sporrer nehmen gemeinsam mit Männlichkeits- und Geschlechterforscher Erich Lehner, Barbara Schrammel von Frauen* beraten Frauen* sowie Renata Trottmann, Präsidentin von Soroptimist International, an der Podiumsdiskussion „Gewaltschutz“ teil (Holzdorfer's Meierei im Prater, Hauptallee 3, 1020 Wien).

18.30 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Karin Küblböck, Matthieu Bolay, Hannah Owusu-Koranteng, Dan Sanaren und Sophia Stanger zum Thema „Rising gold Prices: What lies behind the Shine?“. Infos und Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/rising-gold-prices-what-lies-behind-the-shine (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.00 Uhr Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der „Seitenblicke Night Tour“ für Licht ins Dunkel teil und hält die Eröffnungsrede. Sie hat auch die Schirmherrschaft (Restaurant Nikodemus, Hauptplatz 10, 3002 Purkersdorf).

DONNERSTAG, 3. Dezember 2026

10.30 Uhr Die Präsidiale tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

16.00 Die Präsidentin der Europäischen Versammlung des Europarats Petra Bayr nimmt an der Eröffnung der 27. Sitzung der Ministerkonferenz in Montenegro teil. Auf dem Programm stehen die Ministerial Introduction „Empowering Educators for a Democratic Europe in the Digital Age“ und die Debatte „Student Voice and Democratic Participation“ mit Beiträgen der Schüler- und Studierendenvertretungen OBESSU und ESU.

17.00 Uhr Das Renner-Institut und der SPÖ-Parlamentsklub vergeben den Kurt-Rothschild-Preis für Wirtschaftspublizistik an Jens Südekum. Die Dritte Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Renner-Instituts Doris Bures hält die Laudatio. Anmeldung ist erforderlich: https://renner-institut.at/veranstaltungen/kurt-rothschild-preis-2026 (Parlament).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Robert Misik im Gespräch mit Susanne Baer zum Thema „Rote Linien. Was bedeutet ‚Wehrhafte Demokratie‘?“ Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/rote-linien (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien.

FREITAG, 4. Dezember 2026

9.00 Uhr Die Präsidentin der Europäischen Versammlung des Europarats Petra Bayr nimmt am zweiten Tag der Bildungsministerkonferenz in Montenegro teil.

18.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Lea Ypi zum Thema „The Idea of Moral Socialism“. Infos unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/the-idea-of-moral-socialism - die Veranstaltung ist bereits ausgebucht (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SAMSTAG, 5. Dezember 2026

9.15 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder nimmt im Rahmen des Europäischen Mediengipfels in Seefeld an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Blick aus Brüssel: Wettlauf um die digitale Macht - Wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit Europas?“ teil (Interalpen-Hotel Tyrol, Saal Innsbruck I+II, weitere Infos: https://www.mediengipfel.at/at/archiv/veranstaltungen/2026-2.php)

10.30 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an der Aktion gegen Gewalt an Frauen der SPÖ Favoriten teil (vor dem Haus der Begegnung in Favoriten).

(Schluss) bj/lw