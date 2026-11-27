Wien (OTS) -

Im gestrigen Bildungsausschuss wurden LGBTIQ-Förderungen für das Jahr 2027 beschlossen. Trotz der prekären Finanzlage bleiben die Förderbeträge gegenüber dem Vorjahr unverändert. „Das ist nicht nur budgetär unverantwortlich, sondern auch inhaltlich höchst fragwürdig, wenn man sich ansieht, was hier konkret gefördert wird“, so Gemeinderätin Caroline Hungerländer in einer ersten Reaktion.

Die jahrelange verfehlte Finanzpolitik der SPÖ-Neos-Stadtregierung hat Wien in eine dramatische Schuldenkrise geführt. Dass die Stadt nun sparen muss, ist daher wenig verwunderlich. Umso fragwürdiger ist jedoch die Prioritätensetzung. Während bei wichtigen Bildungseinrichtungen der Rotstift angesetzt wird, bleiben sämtliche im gestrigen Ausschuss behandelten Förderungen für queere Projekte unangetastet. Allein für das queere Jugendzentrum Q:Wir stellt die Stadt Wien auch 2027 wieder 638.000 Euro zur Verfügung. Der Regenbogenmonat erhält erneut 50.000 Euro, der Kleinprojektetopf erneut 23.000 Euro – insgesamt sind das 711.000 Euro.

Fragwürdige Leistungsbilanz des queeren Jugendzentrums

Wie die Wiener Volkspartei im gestrigen Bildungsausschuss aufgezeigt hat, legt das Jugendzentrum Q:Wir in seinem Jahresbericht eine geradezu obskure Leistungsbilanz vor. Darin werden unter anderem 160 Milliliter verbrauchter Nagellack, 2.502 getrunkene Energydrinks, 7.680 zurückgelegte Kilometer im Computerspiel Mario Kart, 29 frisch geschlüpfte Schnecken und 369 Möbelumstellungen angeführt.

„Wer jährlich 638.000 Euro an Steuergeld erhält, muss nachvollziehbar darlegen können, welchen konkreten Mehrwert seine Arbeit leistet. Die Anzahl getrunkener Energydrinks oder zurückgelegter Kilometer in einem Computerspiel ist dafür wohl kaum ein geeigneter Maßstab“, kritisiert Hungerländer.

Was mit dem Geld finanziert wird, zeigt ein Blick auf die Kanäle der Fördernehmer. Das Jugendzentrum Q:Wir hat Jugendliche ab 12 Jahren zu einer extremistischen, antizionistischen Demonstration mitgenommen – samt Aufforderung, ihr Gesicht auf der Demo zu verhüllen. In den Richtlinien der Demo-Veranstalter heißt es wörtlich übersetzt: „Zionismus ist eine koloniale Form der Unterdrückung, insbesondere gegen das palästinensische Volk. Israel ist eine Siedlerkolonie, die einen Völkermord an den Palästinensern begeht.“ Und aus dem Kleinprojektetopf erhält ein Verein Geld für Comic-Workshops mit Kindern und Jugendlichen, der das wegen sexuell expliziter Darstellungen umstrittene Buch „Gender Queer“ ab 14 Jahren empfiehlt. Die Autorin selbst nennt als Zielpublikum 16 Jahre.

Schlanke Stadt braucht klare Prioritäten

„Die Prioritätensetzung der Neos-Stadträtin ist völlig unverständlich. Wiens Schulen kämpfen mit massiven Deutschproblemen, die Integrationsherausforderungen nehmen großen Raum ein, der beliebte Oma-Dienst wird eingestellt und Büchereien werden geschlossen. In Zeiten des Sparens muss sich die Stadt auf ihre Kernaufgaben beschränken. Ein queeres Jugendzentrum gehört aus unserer Sicht nicht dazu. Auch abseits der finanziellen Aspekte müssen die Inhalte der geförderten Projekte kritisch hinterfragt werden. Gerade bei Angeboten für Kinder und Jugendliche braucht es einen besonders verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln. Auch die Neos sollten endlich erkennen, dass es bei diesen Förderungen eine grundlegende Neubewertung braucht“, so Hungerländer abschließend.