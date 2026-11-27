Wien (OTS) -

Im Amtshaus in Floridsdorf befindet sich ein Reisebüro, das ausschließlich Reisen nach Afghanistan und in den Iran anbietet. Die Ansiedlung eines solchen Betriebs in einem öffentlichen Gebäude wirft Fragen auf und sorgt angesichts der politischen und menschenrechtlichen Situation in diesen Ländern für Unverständnis. „Dass ausgerechnet in einem öffentlichen Amtshaus ein Reisebüro eröffnet, das ausschließlich Reisen nach Afghanistan und in den Iran anbietet, ist höchst fragwürdig. Afghanistan ist ein Land, in dem Menschenrechte systematisch verletzt und insbesondere Frauen ihrer grundlegendsten Rechte beraubt werden. Dass ein solches Geschäftsmodell ausgerechnet in einem öffentlichen Gebäude Platz findet, ist für mich nicht nachvollziehbar“, kritisiert der Floridsdorfer ÖVP-Bezirksparteiobmann Leon Wassiq.

„Ein Amtshaus ist eine öffentliche Einrichtung und kein beliebiger Geschäftsstandort. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung und der SPÖ-Bezirksvorsteher müssen daher alle rechtlichen und vertraglichen Möglichkeiten ausschöpfen, um diese Situation rasch zu beenden. Es braucht eine klare Haltung, wenn es um die Werte geht, für die unsere Stadt steht“, so Wassiq abschließend.