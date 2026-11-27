Wien (OTS) -

Am 19. November lud das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich in Kooperation mit Bechtle zum Sicherheitsgipfel 2026. Unter dem Titel „Digitale Souveränität als Standortfaktor – Staat, Wirtschaft und Industrie im Dialog“ sprachen Vertreter über die Herausforderungen der digitalen Souveränität.

„Die Vernetzung und der Austausch aller relevanten Akteuren ist der Schlüssel zur digitalen Souveränität. Mit der Entwicklung des CyberCampus Austria und dem großen Cyber-Planspiel 2027 setzt das KSÖ hier entscheidende Impulse“, so Innenminister Gerhard Karner bei der Eröffnung des diesjährigen KSÖ-Sicherheitsgipfels. Er verwies in seiner Rede auf die Notwendigkeit, gemeinsame Lösungsansätzen zu entwickeln, um Abhängigkeiten zu vermeiden.

Digitale Souveränität bedeutet, bestehende Abhängigkeiten systematisch zu erkennen, ihre Risiken zu bewerten und gezielt Handlungsspielräume zu schaffen. Österreich muss jene Kompetenzen und Ressourcen stärken, die notwendig sind, um zentrale digitale Systeme eigenständig nutzen, betreiben, weiterentwickeln und – wo strategisch erforderlich – selbst produzieren zu können.

Staatssekretär Alexander Pröll betonte in seiner einleitenden Keynote: „Digitale Souveränität ist eine Frage unserer Selbstbestimmung und Wettbewerbsfähigkeit. Wir dürfen bei digitalen Technologien keine Abhängigkeiten entstehen lassen, die wir in anderen strategischen Bereichen haben. Unser Ziel ist ein starkes, digital souveränes Europa, das seine Daten und kritischen Infrastrukturen selbstbestimmt gestalten und kontrollieren kann. Das erreichen wir nicht durch Abschottung oder nationale Insellösungen, sondern durch enge europäische Zusammenarbeit. Österreich übernimmt dabei Verantwortung – damit Europa auch im digitalen Zeitalter selbst entscheiden und seine Zukunft aktiv gestalten kann.“

Die Teilnehmer der beiden Podiumsdiskussionen debattierten über Digitale Souveränität als eine zentrale Voraussetzung für die Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit Österreichs. Sie hielten fest, dass in einer zunehmend vernetzten Weltwirtschaft Abhängigkeiten von einzelnen Staaten, Regionen oder Technologieunternehmen zu einem strategischen Risiko werden können. Österreich muss daher seine Fähigkeit stärken, digitale Technologien selbstbestimmt, sicher und verantwortungsvoll einzusetzen und über seine digitale Zukunft eigenständig entscheiden zu können.

Die zunehmende Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und kritischen Infrastrukturen eröffnet enorme Chancen, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Cyberangriffe, geopolitische Spannungen und die starke Konzentration technologischer Schlüsselkompetenzen bei einzelnen internationalen Anbietern verdeutlichen, wie wichtig digitale Souveränität und Unabhängigkeit ist. Die Vortragenden Frank Karlitschek, NextCloud, und Timo König, Bechtle, präsentierten dem Publikum deshalb, wie innovative europäische Lösungsansätze funktionieren können und welche Alternativen zu existierenden Angeboten möglich sind.

Im Rahmen des KSÖ-Sicherheitsgipfels wurde auch die Kooperation mit dem neuen Projekt CyberCampus Austria vorgestellt und die große internationale Cyber-Übung des KSÖ für Mai 2027 angekündigt. Beide Themen unterstreichen, dass Digitale Souveränität auch konkrete Umsetzungsarbeit benötigt.

Der KSÖ-Sicherheitsgipfel hat einmal mehr gezeigt, dass digitale Souveränität nur durch das Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie gelingen kann. Entscheidend sind ein kontinuierlicher Wissens- und Erfahrungsaustausch, gezielte Investitionen in europäische Technologien sowie der Aufbau eigener Kompetenzen und resilienter digitaler Infrastrukturen. Das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich setzt sich gemeinsam mit seinen Partnern dafür ein, den Dialog zwischen den relevanten Akteuren zu fördern und konkrete Lösungsansätze voranzutreiben. Denn digitale Souveränität ist nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit Österreichs.