Wien (OTS) -

„Auch wenn Tourismusverbände und Tourismusressort mehr Geld bekommen: Die neue Aufteilung löst das Belastungsproblem nicht. Wir brauchen das Geld in den Betrieben, für Investitionen, Gehälter, steigende Energie- und Lebensmittelkosten“, befürchtet Gernot Deutsch, Landesvorsitzender der Österreichischen Hotelvereinigung in der Steiermark, dass die Erhöhung schnell einzementiert wird und die Mehreinnahmen auf Kosten der Betriebe eher früher als später ins allgemeine Budget umgeleitet.

Deutsch: Roter Faden in Abgabenpolitik statt roter Zahlen für Betriebe

Besonders enttäuscht Deutsch, dass FPÖ und ÖVP sich sonst in wirtschaftspolitischen Ansagen überbieten: „Beide reden immer von Entlastung und beschließen bei erster Gelegenheit gemeinsam Belastungen“, so Deutsch.

So rasche und starke Erhöhung bleibt 1:1 bei Betrieben hängen

Die Erhöhung der Nächtigungsabgabe auf 4,90 Euro ab Juni werde viele Betriebe massiv belasten: „Die Preise für den Sommer sind längst kommuniziert, Packages geschnürt, Buchungen getätigt und Rechnungen ausgestellt: Dann schlucken die Betriebe die Verdoppelung. Das geht 1: 1 auf den Gewinn. Das heißt nichts Gutes: Das heißt weniger investieren, das heißt an allen Ecken und Enden sparen, das heißt neue Schulden“, fordert Deutsch nochmalige Gespräche und auf die Expertise der langjährigen Branchenkenner:innen zu hören: „Maß halten bei der Erhöhung und auf November verschieben. Wir verweigern uns nicht. Wir anerkennen die Bemühungen der Landesregierung und wollen den Weg gemeinsam gehen – aber dann muss die Politik uns Luft zum Atmen lassen.“

Ein printfähiges Portraitbild von ÖHV-Landesvorsitzendem Gernot Deutsch, © ÖHV/Raab, finden Sie hier, weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial unter www.oehv.at/presse