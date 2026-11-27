Wien (OTS) -

„Rund ein Drittel der beantragten Förderung reicht für ein Nikolausfest mit freiem Eintritt schlicht nicht aus. Jetzt fällt die Feier aus und die Simmeringer Kinder und Familien schauen durch die Finger“, kritisiert der Kultursprecher und Landesparteisekretär der Wiener FPÖ. Die Kulturinitiative Simmering (KIS) hat die für den 3. Dezember geplante Veranstaltung „Der Heilige Nikolaus kommt nach Simmering“ abgesagt. Das Fest hätte mit der bewilligten Summe nur unter Wegfall wesentlicher Programmpunkte stattfinden können.

„Zu einem Nikolausfest gehören ein kindgerechtes Rahmenprogramm und natürlich die Nikolaussackerln. Das alles kostet Geld, auch wenn ein Verein die Veranstaltung ehrenamtlich organisiert. Gerade Familien, die sich kostenpflichtige Freizeitangebote oft nicht leisten können, brauchen solche kostenlosen Angebote. Wer das heimische Brauchtum im Bezirk erhalten will, muss es so fördern, dass die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden können“, so Brucker.

„SPÖ-Bezirksvorsteher Thomas Steinhart muss den Simmeringer Familien erklären, welche Prioritäten er bei der Bezirkskulturförderung setzt. Die SPÖ Simmering bewirbt eine Dragqueen-Lesung für Kinder ab vier Jahren. Für ein kostenloses Nikolausfest bekommt der Verein gerade einmal ein Drittel der beantragten Mittel. Das sind die falschen Prioritäten“, betont Brucker.

Der freiheitliche Kultursprecher fordert, kostenlose Brauchtumsveranstaltungen für Kinder und Familien in der Simmeringer Bezirkskulturförderung künftig so zu dotieren, dass die Vereine ihr Programm auch umsetzen können.

„Wir laden die Simmeringer Kinder und ihre Familien herzlich zur traditionellen Nikolausfeier ins Wiener Rathaus ein“, so Brucker. Die Feier des FPÖ-Rathausklubs und des Freiheitlichen Familienverbands Wien findet am Freitag, dem 4. Dezember 2026, statt. Die Wiener Märchenbühne spielt „Der Froschkönig“. Außerdem können die Kinder basteln und malen. Der Eintritt ist frei.