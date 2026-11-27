St. Pölten (OTS) -

Der neue pflegegeführte Bereich, die Nurse-led Unit (NLU), wurde heute, Freitag, im Landesklinikum Waidhofen an der Thaya von Landesrat Anton Kasser gemeinsam mit Elisabeth Bräutigam, Vorständin NÖ LGA, und Markus Nothnagel, Advanced Practice Nurse und fachlicher Leiter des pflegegeführten Bereichs, vorgestellt. „Wir präsentieren heute etwas Neues, das es so in Niederösterreich noch nicht gibt, wir eröffnen heute die erste pflegegeführte Station in einem Klinikum in Österreich: die sogenannte ‚Nurse-led Unit‘“, sagte Landesrat Anton Kasser im Zuge der Pressekonferenz und: „Die pflegegeführte Station ist eine wirkliche Errungenschaft und ein weiterer Schritt in unserem Gesundheitsplan 2040+.“

„Die pflegegeführte Station hilft Menschen, die medizinisch fertig versorgt sind, aber noch nicht so weit sind, nach Hause zu gehen“, erklärte Kasser. „Die Nurse-led Unit ist für diese Menschen die richtige Antwort.“ Für die Patientinnen und Patienten werde eine viel spezielle Versorgung angeboten, „die Pflege ist das Maß der Dinge, die Pflege führt die Station.“ Ziel sei es, die „pflegerische Versorgung zu stärken, Patientinnen und Patienten, aber auch deren Angehörige, gezielt auf die Entlassung vorzubereiten und Wiederaufnahmen im Klinikum zu reduzieren.“

Der Pflegebereich in Waidhofen an der Thaya sei das erste Projekt, „im Rahmen des Gesundheitsplans 2040+ ist geplant, dass in jeder Gesundheitsregion eine derartige Station errichtet wird.“

Elisabeth Bräutigam, Vorständin NÖ LGA, sprach von einer „Premiere in Niederösterreich“: „Wir haben es geschafft, mit der Nurse-led Unit hier in Waidhofen mit sechs Betten zu beginnen, ein weiterer Ausbau ist geplant.“ Der Unterschied der pflegegeführten Station sei, dass „Patientinnen und Patienten, die hier betreut werden, noch nicht nach Hause entlassen werden können, weil es ein Problem gibt, das sie zwingt, im Krankenhaus zu bleiben – das ist aber ein rein pflegerisches und kein medizinisches Problem.“ Als Beispiele nannte sie etwa: „Wundheilungsstörungen nach OPs, komplexere Diabetes-Einstellungen oder einen Seitenausgang.“ Die Führung der Station erfolge durch die Pflegeteams, „Ärzte sind im Bedarfsfall als Back-up dabei“, erläuterte Bräutigam.

Seit einem Monat sei man „im Pilotprojekt gestartet“ und teste die Prozesse, so Markus Nothnagel, Advanced Practice Nurse (APN) und fachlicher Leiter des pflegegeführten Bereichs: „Unsere Nurse-led Unit betreut Menschen mit Beratungs-, Schulungs- und neuem Pflegebedarf und greift frühzeitig in den Behandlungsprozess ein.“ Die Visite werde von den APN übernommen: „In einem standardisierten Assessment werden Schmerz, Stimmung, Vereinsamung, Mobilität und Ernährung geprüft und wir handeln als Pflegepersonen selbstständig.“ Das Pilotprojekt werde auch wissenschaftlich begleitet: „Kennzahlen zeigen, dass die Rehospitalisierungsrate gesenkt werden kann und sowohl die Patienten- als auch die Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert werden kann“, so Nothnagel abschließend.

Weitere Informationen: Büro LR Kasser, Pressesprecher Pascal Löffler, Telefon: 0676/81212308, E-Mail: [email protected] sowie NÖ Landesgesundheitsagentur, Abteilung Kommunikation, Stefanie Haslauer-Zischkin, Telefon: 02742/9009-10068, E-Mail: [email protected]