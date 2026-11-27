Wien (OTS) -

Es weihnachtet schon sehr – im ORF-Adventprogramm: Mit filmischen Highlights wie der ORF-Premiere des Austro-Blockbusters „Aufputzt is“ oder „Schrille Nacht 3“, weihnachtlichen Showhighlights wie „Weihnachten in Österreich“, „Christmas in Vienna“ oder „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“, adventlich-besinnlichen Dokus aus den Bundesländern wie „Erlebnis Österreich: 80 Jahre Salzburger Adventsingen“ oder „Advent in Vorarlberg“, dem „Die gute Minute“-Adventkalender, dem augenzwinkernden „Dok 1: Wahnsinn Weihnachten – Alle Jahre wieder“, den „Schönbrunner Weihnachtsgeschichten“, dem „ORF KiDS Adventkalender 2026“, oder zahlreichen Sendungen im Zeichen von LICHT INS DUNKEL, etwa „Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL“ oder der Dokumentation „Das kleine Licht der großen Hoffnung – 40 Jahre Weihnachtsbrauch des ORF OÖ“. Fast schon traditionell Auftakt des adventlich-weihnachtlichen Schwerpunkts ist das „Adventsfest der 100.000 Lichter“.

ORF III mit „Die goldene Reblaus – Das Weihnachtsquiz“ oder „Erlebnis Bühne: Die große Weihnachtsgala der Musicalstars“ sowie 3sat u. a. mit der Erstausstrahlung von „Die Zauberflöte – Winterklang Salzburg“ geben sich programmlich ebenfalls sehr vorweihnachtlich. Auch ORF ON gibt sich mit einem eigenen „Schrille Nacht“-Adventkalender festlich gestimmt.

Adventliches mit Lokalkolorit

Tausende Stimmen, unzählige Lieder, ein gemeinsamer Klang: Das Salzburger Adventsingen hat sich zu einer Institution entwickelt, die aus dem vorweihnachtlichen Salzburg nicht mehr wegzudenken ist. „Jetzt fangen wir zum Singen an – Adventsingen in Salzburg“ erzählt am 6. Dezember um 16.30 Uhr in ORF 2 seine Geschichte – von der ersten Idee bis zur heutigen Inszenierung auf großer Bühne.

Am 8. Dezember steht um 17.30 Uhr in ORF 2 der Bregenzerwald im Mittelpunkt von „Advent in Vorarlberg“. Das Vorsäß Schönenbach ist eine Alpsiedlung im Bregenzerwald, in der im Frühjahr und im Herbst der Bregenzerwälder Bergkäse produziert wird. In der Sendung des ORF Vorarlberg begrüßt Moderatorin Martina Köberle in Schönenbach Käseexperten, den Bregenzerwälder Gerichtspsychiater Reinhard Haller und Schauspieler Stefan Pohl. Er beweist, dass er den Bregenzerwälder Dialekt perfekt sprechen kann. Musikalisch sind unter anderem das 5er Alphorn Gspann, Vocale Neuburg und die Wälder Saitenmusik zu Gast. „Advent in Vorarlberg“ – eine adventliche Einstimmung des ORF Vorarlberg auf die schönste Zeit des Jahres.

Seit vier Jahrzehnten steht das ORF-Friedenslicht für Frieden, Menschlichkeit und die Hoffnung auf ein respektvolles Miteinander. 40 Jahre nachdem das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ erstmals aus der Geburtsstadt Jesu geholt worden war, übernimmt heuer das Friedenslichtkind Mila Götzinger das leuchtende Weihnachtssymbol. Was einst als kleine Initiative begann, hat sich zu einer internationalen Friedensbotschaft entwickelt, die Jahr für Jahr Millionen Menschen erreicht. Maria Theiner vom ORF Oberösterreich blickt in der 25-minütigen TV-Dokumentation „Das kleine Licht der großen Hoffnung – 40 Jahre Weihnachtsbrauch des ORF OÖ“ am 20. Dezember um 17.30 Uhr in ORF 2 auf die bewegte Geschichte dieser besonderen Aktion zurück.

Weihnachtsstimmung ist auch in „Studio 2“ und „Guten Morgen Österreich“ garantiert – mit Beiträgen über Advent- und Weihnachtsbräuche sowie Rezepten für die Feiertage. Die Abteilung „Religion und Ethik multimedial“ startet mit dem ORF-2-Adventkalender „Die gute Minute“ in die Vorweihnachtszeit. Mit weihnachtlichem Brauchtum, TV-Klassikern und musikalischen Highlights stimmt auch 3sat auf die Adventzeit ein.

Religiös und besinnlich – „Die gute Minute“, Katholischer Gottesdienst mit Adventkranzsegnung

Die Abteilung „Religion und Ethik multimedial“ startet mit dem ORF-2-Adventkalender „Die gute Minute“ in die Vorweihnachtszeit: In einer Zeit, in der sich schlechte Nachrichten häufen, erzählen unterschiedliche Persönlichkeiten vom 1. bis 24. Dezember täglich vor der „ZIB“ um 9.00 Uhr und nachmittags vor der „ZIB“ um 17.00 Uhr von ihren „guten Momenten“ am Tag: Persönliche Erfolge, aufbauende Erlebnisse, die Mut machen, Möglichkeiten, sich selbst und anderen etwas Gutes zu tun. Am ersten Adventsonntag (29. November) überträgt ORF 2 live ab 9.30 Uhr den Katholischen Gottesdienst mit Adventkranzsegnung aus der Pfarrkirche St. Norbert in Innsbruck. „kreuz & quer nah dran: Stille Nacht – einem Lied auf der Spur“ widmet sich der Entstehungsgeschichte des wohl weltweit berühmtesten Weihnachtslieds (20. Dezember, 12.30 Uhr, ORF 2). Um „Die Botschaft der Krippe“ geht es in „Was ich glaube“ (20. Dezember, 16.55 Uhr) mit dem Theologen, Philosophen und Sozialethiker Clemens Sedmak. Weitere Ausgaben der Reihen „kreuz & quer nah dran“, „FeierAbend“ und „Was ich glaube“ ergänzen das ORF-2-Adventprogramm.

Filmvergnügen mit Top-Premieren

Der bislang zweiterfolgreichste österreichische Kinofilm als ORF-Premiere: In der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Komödie „Aufputzt is“ stolpert Kabarettist Gery Seidl in seiner ersten Kinohauptrolle als gestresster Bauleiter, der seiner Familie im Alleingang ein besonderes Weihnachtsfest bereiten möchte, mitten ins Festtagschaos. Es sind u. a. auch Marlene Morreis, Mia Plamberger, Thomas Mraz, Maria Hofstätter, Johannes Silberschneider, Thomas Stipsits, Heinz Marecek, Roland Düringer und Adele Neuhauser zu sehen.

Dreimal „Schrille Nacht“ mit einer Premiere! Die beliebte Austro-Weihnachtsfilm-Reihe geht in die nächste Runde: Hilde Dalik, Brigitte Kren, OIiver Rosskopf, Maya Unger, Lisa Schützenberger, Reinhard Nowak, Maria Hofstätter, Miriam Hie, Daniel Keberle, Alina Schaller, Agnes Hausmann, Erwin Steinhauer, Faris Rahoma u. v. a. erleben am 15. Dezember um 20.15 Uhr in der ORF-1-Premiere von „Schrille Nacht 3“ in sechs neuen Episoden einen turbulenten Heiligen Abend. Die ersten beiden Teile „Schrille Nacht“ und „Schrille Nacht 2“ stehen am 16. und 17. Dezember jeweils um 21.55 Uhr als Dacapos auf dem Programm von ORF 1.

Ebenfalls nicht fehlen darf das Austro-Weihnachtsklassiker-Doppel „Single Bells“ am 16. und „O Palmenbaum“ am 17. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1, mit den Publikumslieblingen Mona Seefried, Erwin Steinhauer, Martina Gedeck, Gregor Bloéb, Johanna von Koczian und Inge Konradi als Familie im ganz normalen Weihnachtswahnsinn und auf Weihnachtsreise nach Mauritius.

„Wie kommen wir da wieder raus?“ fragen sich Caroline Peters und Simon Schwarz am 20. Dezember um 21.55 Uhr in ORF 1 im Dacapo des ebenfalls ORF-kofinanzierten, gleichnamigen Weihnachtskomödienhits unter dem Christbaum, wenn die Tochter des Hauses das Patchwork-Weihnachtsfest zu Pandemie-Zeiten mit einer überraschenden Ankündigung auf den Kopf stellt und damit eine Reihe ungeahnter Enthüllungen anstößt. Es spielen u. a. auch Marcel Mohab, Hilde Dalik, Pia Hierzegger, Michael Ostrowski und Chantal Zitzenbacher.

Weihnachtliches mit rot-weiß-roter Handschrift

Die mit u. a. Dominique Devenport, Merlin Rose und Valerie Huber prominent besetzte ORF/ZDF-Romanze „Zwei an Weihnachten“, die ihre ORF-2-Premiere am 23. Dezember um 20.15 Uhr feiert, erzählt von zwei Menschen, die schon seit ihrer Kindheit wissen, dass sie zusammengehören. Doch das Schicksal scheint andere Pläne zu haben und lässt sie über drei Jahrzehnte hinweg nicht zueinander finden – bis Weihnachten ihnen eine letzte Chance bietet.

Magische Movie-Minuten

Berührend, herzerwärmend und zauberhaft präsentieren sich die Movies im Advent in ORF 2: „Weihnachten im Olymp“ feiern Mariele Millowitsch und Joachim Król in der gleichnamigen ORF/ZDF-Komödie am 7. Dezember um 20.15 Uhr, wenn sich das titelgebende Traditionskaufhaus zum magischen Treffpunkt eines langersehnten Wiedersehens verwandelt. Romantisch wird es auch für „Bergretter“ Sebastian Ströbel und Anne Schäfer, die „Der Wunschzettel“ am 19. Dezember um 22.30 Uhr auf schicksalhafte Weise zusammenführt. „Weihnachtsüberraschungen“ der etwas anderen Art finden sich am 21. Dezember um 20.15 Uhr unter dem Christbaum von Harald Krassnitzer, Morgane Ferru und Margarita Broich: Denn was in der gleichnamigen ORF-Movie-Premiere als erholsamer Weihnachtsurlaub geplant war, entwickelt sich zu einem Festtagschaos de luxe. In „Wenn das fünfte Lichtlein brennt“ (23. Dezember, 0.00 Uhr) zwingt ein Schneesturm eine bunt zusammengewürfelte Schar Reisender – darunter u. a. Henning Baum und Elena Uhlig –, den schönsten Tag des Jahres am Flughafen zu verbringen.

Mit Dacapos topbesetzter Movies ist auch schon an den Nachmittagen stimmungsvolle Unterhaltung garantiert, darunter u. a. „Der Nikolaus im Haus“ (5. Dezember, 9.30 Uhr), „Die Trapp-Familie – Ein Leben für die Musik“ (19. Dezember, 11.00 Uhr), „Die Liebe kommt mit dem Christkind“ (20. Dezember, 14.30 Uhr) und „Weihnachten ... ohne mich, mein Schatz!“ (21. Dezember, 14.50 Uhr).

Große (Show-)Unterhaltung

Traditionell eröffnet Florian Silbereisen die besinnliche Zeit mit dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ und begrüßt wieder zahlreiche Stars, die in der Eurovisionsshow am 28. November live um 20.15 Uhr die schönsten Advent- und Weihnachtslieder anstimmen. Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird das Eintreffen des Friedenslichts, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll. Florian Silbereisen erwartet zahlreiche prominente Gäste wie Andrea Berg, Rolf Zuckowski, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Ella Endlich, Andy Borg, Simone Sommerland, Vanessa Mai, Ross Antony, Nino de Angelo, Dick Brave, das Nürnberger Christkind und viele weitere Stars. Bereits um 13.20 Uhr beleuchtet „Adventzeit – Traditionen und Bräuche in Österreich“.

In dieser magischen Zeit zeigen Silvia Schneider und Armin Assinger in „Weihnachten in Österreich“ am 30. November um 20.15 Uhr in ORF 2 wieder Brauchtum in allen neun Bundesländern und laden dazu zu einer besinnlichen Sendung vom Winterwunder Mörbisch im Burgenland. Eine neue Ausgabe „So feiern wir Weihnachten“ widmet sich am 20. Dezember um 16.00 Uhr in ORF 2 der gelebten österreichischen Feierkultur mit ihren Bräuchen und Traditionen. Am 4. Dezember und am 11. Dezember ist „Silvia kocht“ jeweils um ca. 14.15 Uhr in ORF 2 „Unterwegs im vorweihnachtlichen Wien“ und „Unterwegs in der Vorweihnachtszeit“. Mehr weihnachtliche Rezeptideen für das Festtagsmenü gibt es von Richard Rauch beim „Kochroulette“ am 6. und 13. Dezember, jeweils um 14.05 Uhr in ORF 2: Auf dem Menüplan stehen „Roulade vom Hendl, Rohschinken, Karotten-Ingwer-Gemüse“ und „Festtagsbraten vom Schweinsfilet, Kräuterbiskuit, Romanesco“. Mit Bildern aus traumhaften Bergwelten, vorweihnachtlichen Klängen und Festtagstimmung begrüßen heuer erstmals Melissa Naschenweng und Dominik Glöbl zu „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ am 19. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 und feiern auch bei dieser Ausgabe einen musikalisch-besinnlichen TV-Abend mit zahlreichen Publikumslieblingen.

Krimispannung im Advent

Dunkle Geheimnisse zwischen festlichem Trubel: „Ein Mord zu Weihnachten“, der die Bergleute in Atem hält, ruft Kai Schreve und Lara Mandoki im neuen „Erzgebirgskrimi“ am 12. Dezember um 22.25 Uhr in ORF 2 auf den Plan.

Europäische Serien-Highlights im Advent

„Single Bells“ einmal anders: „12 Dates till Christmas“ erwarten Dauer-Single Mina (Julie Van den Steen), die von ihrer Familie mitten in ein turbulentes Kuppel-Chaos geschickt wird, um unter dem Christbaum vielleicht doch noch ein Happy End zu erleben. Doch selbst hat sie ganz andere Pläne, die nicht zuletzt durch einen heimlichen Verehrer gehörig durcheinander gebracht werden. In weiteren Rollen der zwölfteiligen, belgischen Romantic-Comedy-Serie, die ab 14. Dezember jeweils in Doppelfolgen ab ca. 23.00 Uhr in ORF 1 erstmals zu sehen ist, spielen u. a. Ruth Beeckmans, Lize Feryn, Frank Focketyn und Junes Callaert.

Die Cholera wütet, die Krankensäle füllen sich – und die Berliner Charité steht vor einer historischen Herausforderung. Mittendrin kämpft eine junge Frau nicht nur gegen die unbekannte Krankheit, sondern um ihren Platz in der Medizin – während einer Zeit, in der Frauen der Arztberuf verwehrt wird. An der Seite der Newcomerin Marlene Burow glänzen in der vierteiligen, aufwendig in Szene gesetzten Eventserie „Charité 1831“, die am 22. Dezember ab 20.15 Uhr erstmals in ORF 2 zu sehen ist, u. a. auch Harald Krassnitzer und Emmy-Preisträgerin Anna Schudt.

Topbesetzte Festtags-Blockbuster

Romantisch, komödiantisch und legendär: Mit „Kevin – allein zu Haus“ (19. Dezember, 20.15 Uhr), „Kevin – allein in New York“ (19. Dezember, 21.55 Uhr) und „Tatsächlich ... Liebe“ (23. Dezember, 22.35 Uhr) präsentiert ORF 1 auch heuer wieder die alljährlichen Weihnachts-Must-Sees.

Weihnachtliche Gaumenfreuden

Knusprige Ente, vegetarischer Filokuchen und Cheesecake: Starkoch Jamie Oliver präsentiert am 14., 15., 16., 17., 21. und 22. Dezember jeweils um 11.20 bzw. 11.05 Uhr in ORF 1 kulinarische Spezialitäten für die Festtage.

Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL

Sportliche Exponate, die man für Geld gewöhnlicherweise nicht kaufen kann, stehen traditionellerweise im Advent zur Versteigerung – wenn sich „Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL“ am 13. Dezember um 17.30 Uhr in den Dienst der guten Sache stellt.

Vorfreude auf Weihnachten für das jüngste Publikum auf ORF KiDS und in ORF 1

Der „KiDS CLUB“ steht jeden Samstag auf ORF KiDS ganz im Zeichen des Advents: Am 28. November sucht Fuchsi „Omas geheime Zutat“ (um 8.40 Uhr auch in ORF 1) für die köstlichen Weihnachtskekse. Am 5. Dezember sind Fuchsi und sein bester Freund Schnuffl in „Der vergessene Stab“ (um 8.40 Uhr auch in ORF 1) auf den Spuren vom Nikolaus. Am 12. Dezember sorgt „Fuchsi und der Advent“ für jede Menge Vorweihnachtsstimmung. Und am 19. Dezember wird „Fuchsis ausgefuchster Christbaum“ im Studio geschmückt.

Ab 1. Dezember ist der „ORF KiDS Adventkalender 2026“ täglich auf ORF KiDS und um 6.25 Uhr in ORF 1 zu sehen. Gibt es Rentiere, die ihre Augenfarbe wechseln können, und Schneeflocken so groß wie eine italienische Pizza? Diese und viele weitere spannende Fragen rund um die Winter- und Adventzeit präsentieren ORF-KiDS-Stars wie Fuchsi, Fanny Stapf, Robert Steiner, Auri, Lena Grandl-Großmann, Christoph Hirschler und Co. Hinter 24 Türchen warten kuriose Fakten, lustige Mitmach-Rätsel und persönliche Geschichten der Stars, die man so bestimmt noch nicht gehört hat.

Weihnachtliches zum Mit- und Nachmachen gibt es in der „BOX“ jeden Samstag (28. November sowie 5., 12. und 19. Dezember) um 8.10 Uhr in ORF 1. Auf ORF KiDS geht es weihnachtlich weiter: Am 6. Dezember dreht sich in der Sendung „Weltenbummler“ alles um den Nikolaus. Am 12. Dezember ist in „Mini Spezial“ „Weihnachtsbasteln“ angesagt. In der „Jausenbox“ wird am 13. Dezember „Weihnachtlicher Blätterteig“, am 19. Dezember „Weihnachtlicher Brezelkranz“ und am 20. Dezember „Weihnachtlicher Pizzastern“ kreiert.

Am 20. Dezember zeigt ORF KiDS die „Christmas Science Show“: Was macht den Zauber von Weihnachten aus und warum wirkt die Weihnachtszeit fast ein bisschen magisch? Mit Experimenten, Beobachtungen und überraschenden Entdeckungen erforscht ein Wissenschafter seit vielen Jahren die besondere Kraft der Weihnachtszeit. Dabei ist er auf ein rätselhaftes Phänomen gestoßen, das er „den Weihnachtsfunken“ nennt. Seitdem versucht er, dessen Geheimnis zu entschlüsseln. Nun steht er kurz davor, seine außergewöhnlichen Erkenntnisse im Rahmen der „NÖ Christmas Science Show“ erstmals zu präsentieren. Das Publikum begibt sich mit Chemikerin Stefanie Allworth, Physiker Bernhard Weingartner und ORF-Moderatorin Fanny Stapf auf eine außergewöhnliche wissenschaftliche Reise voller verblüffender Experimente, überraschender Wendungen und spannender Erkenntnisse – mit faszinierenden Leuchteffekten, schwebenden Objekten, spektakulären Mitmach-Experimenten und einem fulminanten Finale.

„Ich mach’ mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt!“ In die turbulenten Abenteuer rund um die Villa Kunterbunt und das stärkste Mädchen der Welt taucht ORF 1 ab 22. Dezember (jeweils Montag bis Freitag um 6.55 Uhr) mit einem Dacapo von „Pippi Langstrumpf – Die Zeichentrickserie“ ein und eröffnet damit den Schwerpunkt zum 25. Todestag von Astrid Lindgren am 28. Jänner (auch auf ORF KiDS).

Zauberhafte Unterhaltung für die ganze Familie auf ORF KiDS: Unheimliche Begegnungen und Schneestürme statt Weihnachtszauber am Bauernhof: Ein „Spuk am Sternenhof“ (Sonntagsfilm) hält „Die Knickerbocker-Bande“ am 29. November auf Trab. „Der Wächter des Zauberwaldes“ verspricht in der gleichnamigen Fantasy-Adventkalenderserie ab 1. Dezember ein magisches Abenteuer zwischen Wichteln und der finsteren Moorhexe. Mit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (6. Dezember, Sonntagsfilm) darf der zeitlose Märchenklassiker auch heuer nicht fehlen. Zwischen Festtagsfreude und Festtagsfrust erfährt „Der Grinch“ (8. Dezember, Feiertagsfilm), was wirklich hinter dem Zauber von Weihnachten steckt.

Alle Sendungen sind im Stream und on demand auf https://kids.ORF.at und in der ORF-KiDS-App abrufbar.

Klassischer und kultureller Advent

Die „kulturMATINEE“ am dritten Adventsonntag erzählt „Schönbrunner Weihnachtsgeschichten“ (13. Dezember, 10.00 Uhr, ORF 2) über traditionelle Winter- oder Adventspezialitäten aus der Kaiserzeit, die man zum Teil heute noch auf dem Adventmarkt vor dem Schloss Schönbrunn verkosten kann. Am vierten Adventsonntag präsentiert der Kulturvormittag in ORF 2 eine Ausgabe der Kurzreihe „Ikonen Österreichs“ (20. Dezember, 10.40 Uhr) über „Die Schneekugel“.

Zum Abschluss der Adventzeit stimmt das alljährliche Konzert „Christmas in Vienna“ (23. Dezember, 22.30 Uhr) mit einem hochkarätigen musikalischen Programm aus klassischem Weihnachtsrepertoire, traditionellem Liedgut und populären Weihnachtssongs auf das Fest der Feste ein. Das glanzvolle Ereignis, bei dem diesmal die internationalen Solistinnen und Solisten Krassimira Stoyanova, Andrea Carroll, Piotr Beczal̸a und Rafael Fingerlos sowie die Wiener Sängerknaben, die Wiener Chormädchen und die Wiener Singakademie auf der Bühne stehen, leitet Leo Hussain am Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien.

Advent in ORF III

Im Rahmen der nachmittäglichen Reihen „Expeditionen“, „Unser Österreich“ und „Magische Weihnachten“ zeigt ORF III von 30. November bis 23. Dezember zahlreiche stimmungsvolle Produktionen rund um vorweihnachtliche Traditionen und regionales Adventbrauchtum, u. a. „In Schwaz“ (30. November, 16.40 Uhr), „Im Thayaland“ (4. Dezember, 15.30 Uhr) sowie „Adventzeit in Innsbruck“ (7. Dezember, 14.30 Uhr). Festlich kulinarisch wird es u. a. bei „Süße Weihnachten in Wien“ (5. Dezember, 12.55 Uhr) sowie am 14. Dezember mit „Keks ist Kunst – Burgenländische Weihnachtsbäckerei“ (16.10 Uhr) oder „Vanille, Zimt und Mandelsplitter – Weihnachtsbäckerei in Europa“ (17.05 Uhr). Auch die Vielfalt der Krippentraditionen steht im Mittelpunkt, etwa in „Esel, Ochs' und Kind – Weihnachtskrippen in Europa“ (22. Dezember, 18.30 Uhr) oder „Kripperlroas – Krippenland Oberösterreich“ (22. Dezember, 17.10 Uhr). Musikalische Höhepunkte bieten u. a. die Sendungen „Unsere schönsten Weihnachtslieder“ (16. Dezember, 16.35 Uhr) sowie „Stille Nacht, Heilige Nacht: Die Geschichte eines weltberühmten Liedes und seiner Schöpfer“ (17. Dezember, 15.05 Uhr).

Auch das ORF-III-Abendprogramm widmet sich in der Adventzeit gelebten vorweihnachtlichen Traditionen. So befasst sich etwa die „Land der Berge“-Neuproduktion „Zwischen Himmel und Tal – Brauchtum in den Bergen: Bad Mitterndorf“ (3. Dezember, 20.15 Uhr) mit dem althergebrachten Nikolospiel im steirischen Ausseerland. „Weihnachten in Rein“ (16. Dezember, 20.15 Uhr) steht in einer „Heimat Österreich“-Ausgabe im Mittelpunkt. Am Tag danach führt die neue Dokumentation „Weihnachten im Pustertal“ (17. Dezember, 20.15 Uhr) entlang der Pustertaler Höhenstraßen von Südtirol nach Osttirol. Anschließend geht es um den „Bergadvent im Zillertal“ (21.05 Uhr).

Für besinnlich-feierliche Momente in der Adventzeit sorgen die Übertragungen katholischer Gottesdienste aus dem Wiener Stephansdom (6. und 8. Dezember, jeweils 10.15 Uhr), aus Neumarkt am Wallersee (13. Dezember, 10.00 Uhr) sowie aus Rohrbach in Oberösterreich (20. Dezember, 10.00 Uhr).

Musikalische Höhepunkte der Klassikleiste „Erlebnis Bühne“ sorgen ebenso für vorweihnachtliche Akzente. „Die große Weihnachtsgala der Musicalstars“ (18. Dezember, 20.15 Uhr) mit Ana Milva Gomes, Missy May, Barbara Obermeier, Lukas Perman, Drew Sarich und Mark Seibert in der Wiener Stadthalle präsentiert traditionelle Weihnachtslieder, internationale Christmas-Hits sowie beliebte Melodien aus Musical und Pop. Beim „Adventkonzert der Wiener Symphoniker aus dem Stephansdom“ (20. Dezember, 20.15 Uhr) unter der musikalischen Leitung von Dirigentin Elim Chan musiziert das Orchester gemeinsam mit dem Chorus Juventus, Sopranistin Christiane Karg, Tenor Lucas van Lierop und Domorganist Robert Kovács.

Auch für humorvolle Momente ist gesorgt. So lädt eine neue Ausgabe von „Die goldene Reblaus – Das Weihnachtsquiz“ (7. Dezember, 21.40 Uhr) mit Kristina Sprenger und Lukas Maierhofer zur weihnachtlichen Quizrunde mit den Kabarettgrößen Lydia Prenner-Kasper und Günther Lainer, die sich mit viel Witz und musikalischer Begleitung um die goldene Weihnachtsreblaus duellieren. Weitere Advent-Highlights sind „Die Tafelrunde Spezial – Satirische Weihnachten“ (17. Dezember, 21.55 Uhr), „Kabarett im Turm“ mit dem Programm „Weihnachten mit Peter & Tekal – Es ist ein Arzt entsprungen“ (23.00 Uhr) und musikalisch-festliche Stimmung mit „Viktor Gernot & His Best Friends: X-MAS IS HERE“ (23.50 Uhr). Auch am 21. Dezember wird gelacht: „Weihnachten mit Nia, Gruberin, Gernot & Co“ (20.15 Uhr) liefert einen humorvollen Blick auf die turbulente Weihnachtszeit. Danach präsentiert Andy Marek in seiner „Weihnachtsshow – Best Of 2026“ (21.05 Uhr) die Höhepunkte seiner Charitygala aus Waidhofen an der Thaya. Die Einnahmen kommen bedürftigen Familien im Waldviertel sowie einem Projekt aus dem Soforthilfefonds von LICHT INS DUNKEL zugute.

In „Werner Grubers Experimentalküche“ gibt es am 14. Dezember ein „Weihnachtsfeuerwerk – zwischen Bratenduft und Funkenregen“ (23.30 Uhr) und festliches Kochen „Am Herd mit Emilia Rosa“ (22.45 Uhr) sowie am 21. Dezember „Am Herd mit Viktoria Fahringer“ (22.50 Uhr). Außerdem begibt sich Karl Hohenlohe in „Aus dem Rahmen: Christkindlstadt Steyr“ (15. Dezember, 22.40 Uhr) auf eine weihnachtliche Entdeckungsreise in die oberösterreichische Heimat des Christkinds.

Vorweihnachtliche Filmunterhaltung versprechen zahlreiche Klassiker und stimmungsvolle Produktionen: Den Auftakt macht „Es ist ein Elch entsprungen“ (8. Dezember, 20.15 Uhr), gefolgt von „Lauras Wunschzettel“ (11. Dezember, 20.15 Uhr), „Der Nikolaus im Haus“ (13. Dezember, 18.25 Uhr), „Weihnachten im Schnee“ (18. Dezember, 21.50 Uhr) sowie am 19. Dezember „Ausgerechnet Weihnachten“ (15.35 Uhr), „Das Weihnachts-Ekel“ (17.10 Uhr) und dem Weihnachtsspecial „Du heilige Nacht“ aus der Serie „Oben ohne“ (18.40 Uhr). Auch am 20. Dezember ist für Weihnachtsstimmung gesorgt – mit „Der Weihnachtshund“ (13.55 Uhr), „2 Weihnachtshunde“ (15.30 Uhr), „Ein himmlischer Freund“ (17.05 Uhr) und „Ein himmlisches Weihnachtsgeschenk“ (18.40 Uhr). Am 23. Dezember gibt es bereits eine komödiantische „Schöne Bescherung“ (20.15 Uhr) und den Weihnachtsfilm „Alle Nadeln an der Tanne“ (21.55 Uhr).

Vorweihnachtliche Stimmung mit 3sat

Auch 3sat sorgt mit weihnachtlichem Brauchtum, TV-Klassikern und musikalischen Highlights für Adventstimmung: Ein besonderes Highlight ist die Erstausstrahlung von „Die Zauberflöte – Winterklang Salzburg“ (19. Dezember, 20.15 Uhr), die – angesiedelt im winterlichen Salzburg – die Magie Mozarts mit einer poetischen Bildsprache vereint. Das Programm ist eine Hommage an Mozarts 270. Geburtstag und das 70-jährige Bestehen der Stiftung Mozarteum. Weiters stimmt 3sat mit den Dokumentationen „Magische Weihnachten – Rund ums Vanillekipferl“ (5. Dezember, 15.05 Uhr), „Adventzeit – Traditionen und Bräuche in Österreich“ (6. Dezember, 10.05 Uhr), „Vorboten des Christkinds – Adventmärkte in Oberösterreich“ (6. Dezember, 10.30 Uhr), „Advent in Vorarlberg“ (12. Dezember, 15.10 Uhr), „O Tannenbaum – Die Christbäume vom Jauerling“ (17. Dezember, 7.00 Uhr), „80 Jahre Salzburger Adventsingen“ (17. Dezember, 11.45 Uhr), „Magische Weihnachten – St. Pölten“ (18. Dezember, 7.05 Uhr) und „Das Weihnachtsfest von 1888 – Franz Joseph, Rudolf und die verpasste Chance“ (19. Dezember, 10.00 Uhr) auf die Weihnachtzeit ein. Am 19. Dezember folgen „Barocke Weihnachten“ (10.35 Uhr), „Süße Weihnachten in Wien“ (12.15 Uhr), „Magische Weihnachten – An der Moststraße“ (13.20 Uhr) und „So feiern wir Weihnachten – Geschichten und Bräuche aus Kärnten“ (13.45 Uhr). „Rauhnachtgeschichten – Bräuche, Mythen und Legenden“ (20. Dezember, 10.35 Uhr), „Wie Weihnachten schmeckt – süßes Brauchtum in Niederösterreich“ (20. Dezember, 11.20 Uhr), „Torten, Stollen und Pandoro – Weihnachtskuchen in Europa“ (21. Dezember, 10.00 Uhr), „Auf Weihnacht‘n zua! Brauchtum und Mythen in Kärnten“ (22. Dezember, 7.00 Uhr), „Vanille, Zimt und Mandelsplitter – Weihnachtsbäckerei in Europa“ (22. Dezember, 10.15 Uhr), „Esel, Ochs' und Kind – Weihnachtskrippen in Europa“ (23. Dezember, 9.15 Uhr) und „Glaskugeln, Strohsterne und Lametta – Eine Kulturgeschichte des Christbaumschmucks“ (23. Dezember, 10.00 Uhr) sowie TV-Klassiker wie „Schneemann sucht Schneefrau“ (12. Dezember, 16.00 Uhr) und „Tango im Schnee“ (12. Dezember, 17.30 Uhr) ergänzen das 3sat-Adventprogramm.

Alle Sendungen sind als Live-Stream und bei vorhandenen Rechten als Video-on-Demand auf ORF ON verfügbar.

„Schrille Nacht“ im ORF-ON-Adventkalender

ORF ON sorgt mit den Streams des ORF-TV-Adventprogramms auch online für besinnliche vorweihnachtliche Stimmung. Im eigens gestalteten ORF-ON-Adventkalender geht es hingegen eher ein wenig turbulent zu. Denn hier gibt es jeden Tag ein Video aus der Austro-Weihnachtshit-Reihe „Schrille Nacht“ zum Streamen – die neuen Episoden von Teil drei der Serie kann man dabei ebenso entdecken wie jene der ersten beiden Teile noch einmal genießen. Und on top werden als spezielles Goodie noch vier Überraschungsvideos eingebaut. Somit wartet in der Vorweihnachtszeit hinter jedem der 24 Türchen des ORF-ON-Adventkalenders ein ganz besonderes kleines, ereignisreiches Streaming-Highlight.