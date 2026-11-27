Bregenz/Wien (OTS) -

Österreichs Industriebetriebe stehen unter hohem Kostendruck. Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) fordert von der Bundesregierung und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer eine Reindustrialisierungsoffensive, die Betriebe rasch entlastet und Investitionen am Standort wieder attraktiv macht.

Die Kritik von Christoph Badelt an der Industriestrategie 2035 ist ein Weckruf. Der Produktivitätsrat verlangt klarere Prioritäten und konkrete Fahrpläne für Energie und Industrietransformation. Entscheidend ist, dass die Regierung ihre Ziele in überprüfbare Schritte übersetzt, statt sich auf Förderprogramme und Arbeitsgruppen zu verlassen.

Papier schafft keine Arbeitsplätze, und Absichtserklärungen verhindern keine Betriebsabwanderungen. Wer in moderne Produktionsanlagen, Robotik oder KI investieren will, muss wissen, ob sich der Einsatz dieser Technologien am Standort rechnet. Dafür braucht es niedrigere laufende Kosten und raschere Entscheidungen.

Die FW fordert eine sofortige Senkung der Energie- und Netzkosten. Die Bundesregierung muss die Lohnnebenkosten um mindestens fünf Prozentpunkte senken, die Körperschaftsteuer reduzieren und Investitionen mit attraktiveren Investitionsfreibeträgen und beschleunigten Abschreibungen erleichtern.

Dazu braucht es radikalen Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungen und Technologieoffenheit statt ideologischer Verbote. Österreich braucht industrielle Wertschöpfung statt schleichender Deindustrialisierung.

„Herr Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer, unsere Industrie braucht keine Hochglanzstrategien und Arbeitskreise, sondern endlich Taten! Jeder verlorene Industriebetrieb bedeutet verlorene Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wohlstand. Diese Bundesregierung muss endlich begreifen: Wer die Industrie nicht entschlossen entlastet, verspielt die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes!“ warnt KommR Ing. Eduard Fischer, FW-Industriesprecher und Landesobmann der FW-Vorarlberg.