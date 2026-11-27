Wien (OTS) -

„Top, die Wette gilt!“ heißt es am Samstag, dem 5. Dezember 2026, um 20.15 Uhr endlich wieder, wenn Europas größte TV-Show „Wetten, dass ...?“ live in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen ist. Die beiden Moderatoren Bill und Tom Kaulitz werden das Publikum in der Messehalle in Halle (Saale) mit einmaligen Wetten, großartigen Musik-Acts und zahlreichen Stars auf der berühmten Couch begrüßen.

Mutig, skurril und spannend – das sind die Wetten

Max Baum fühlt Haien ordentlich auf den Zahn und verlässt sich dabei ganz auf sein Gespür.

Für Oskar Weidmann geht es auf dem Rasen um Sekunden, wenn sein Vorderrad auf moderne Technik trifft.

Paul und Fritz Ihle müssen Taktgefühl beweisen, wenn ihr Bruder Anton was auf die Ohren bekommt. Klappt das, nimmt diese Wette einen „po-sitiven“ Ausgang.

Carolina Reichert schaut ganz genau hin. In ihrem Gedächtnis haben unzählige Fellfreunde einen bleibenden Abdruck hinterlassen.

Marcel Hirter schiebt trotz schwerem Gerät eine ruhige Kugel und sorgt dafür, dass ein ganz besonderes Gefährt auch in dieser Ausgabe von „Wetten, dass ...?“ nicht fehlt.

Sarah Spalinger, Robert von Roll und ihr Team pumpen bei der Außenwette so lange auf dem Wasser, bis die Korken fliegen. Comedy-Star Hazel Brugger moderiert die Außenwette und begleitet das Wettgeschehen vor Ort in Oberkirch in der Schweiz.

Wie immer stellt sich am Ende die spannende Frage: Wer wird Wettkönigin oder Wettkönig?

Die Stars auf der Bühne und Couch

Auf der großen Showbühne erwartet das Publikum eine TV-Premiere: Herbert Grönemeyer wird einen neuen Song präsentieren. Der britische Singer-Songwriter Jamie Miller wird mit seinem aktuellen Nummer-1-Hit „Babydoll“ für einen weiteren Höhepunkt sorgen. Nina Chuba hat eine ganz besondere musikalische Überraschung für die Zuschauer:innen im Gepäck und wird auch als Wettpatin neben Bill und Tom Kaulitz Platz nehmen. Weitere prominente Couchgäste sind unter anderen die Hollywood-Stars Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart mit ihrem neuen Blockbuster „Jumanji: Open World“. Auch dabei sind Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan, Sportstar und Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer sowie Schauspielstar Heino Ferch und seine österreichische Schauspielkollegin Lili Epply aus der neuen Dramaserie „Die falsche Tochter“.

„Wetten, dass ...?“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF.