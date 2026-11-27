Wien (OTS) -

Die Kronen Zeitung verdreht in ihrer heutigen Berichterstattung zur Gesundheitsversorgung in Gmünd die Tatsachen. Daher stellt die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich (AKNÖ) Folgendes klar: Das im Bericht erwähnte Schreiben der AKNÖ an ihre Mitglieder zur geplanten Gesundheitsreform bezieht sich auf die vorliegenden Gesetzesentwürfe des Bundes.



Daraus eine Unterstützung der Initiative „LKGmündbleibt“ oder einen Positionswechsel zum geplanten Versorgungsmodell in Gmünd abzuleiten, ist grundlegend falsch. Von der Kronen Zeitung werden entgegen den seit Mittwoch auf der Website der ÄKNÖ verfügbaren Informationen zwei grundsätzlich unterschiedliche Reformvorhaben miteinander vermengt. Eine Rücksprache mit der ÄKNÖ seitens des Redakteurs zur Klärung des Sachverhalts ist nicht erfolgt.



Dr. Harald Schlögel, Präsident der ÄKNÖ, erklärt dazu: „Die ÄKNÖ unterstützt selbstverständlich weiterhin den niederösterreichischen Gesundheitsplan 2040+. In Gmünd ist statt dem bisherigen Spital ein Gesundheitszentrum mit Beobachtungsbetten und einer fachärztlichen Notfall- und Erstversorgung rund um die Uhr vorgesehen. Außerdem haben die Patientinnen und Patienten Zugang zu einer kassenärztlichen Versorgung. Wenn diese Voraussetzungen umgesetzt werden, kann Gmünd ein positives Beispiel dafür sein, wie eine bestehende Versorgungsstruktur sinnvoll weiterentwickelt werden kann.“ Voraussetzung ist jedenfalls, dass die neuen Strukturen geschaffen werden, bevor alte abgebaut werden, und dass die Versorgung in ärztlicher Hand bleibt.



Die zuletzt geäußerte Kritik der ÄKNÖ richtet sich gegen die vorliegenden Gesetzesentwürfe zur Gesundheitsreform auf Bundesebene. Diese sehen unter anderem eine Umwandlung bestehender Krankenhäuser in bettenlose Facharztzentren ohne verpflichtende Versorgung rund um die Uhr vor und schließen ärztlich geführte Gruppenpraxen als Organisationsform aus.



„Diese beiden Konzepte gleichzusetzen, ist sachlich falsch. Wir erwarten uns eine sorgfältig recherchierte und sachlich korrekte Berichterstattung und eine Richtigstellung im Interesse der niederösterreichischen Bevölkerung“, so Schlögel abschließend.