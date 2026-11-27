Wien (OTS) -

Künftig soll nicht mehr das Nein zählen, sondern das Ja: Die Koalition will das Sexualstrafrecht verschärfen und so Frauen besser schützen. Strafbar macht sich, wer ohne klare Zustimmung handelt. Kritiker:innen zweifeln, dass sich das vor Gericht beweisen lässt. Ist das ein Paradigmenwechsel, der Frauen vor Gericht besserstellt, oder nur ein Signal? Und warum erlebt noch immer jede dritte Frau Gewalt, während auch digitale Gewalt weiter zunimmt? Sind Politik und Gesellschaft machtlos?

Bei Susanne Schnabl diskutieren am Sonntag, dem 29. November 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in „Das Gespräch“ Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ), der Rechtsanwalt und ehemalige Richter am deutschen Bundesgerichtshof Thomas Fischer, der von „Symbolpolitik“ spricht, die an der Realität scheitere, die Schauspielerin Verena Altenberger, die mehr Tempo von der Politik fordert, und Romeo Bissuti von der Männerberatung Wien.