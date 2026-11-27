Wien (OTS) -

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) begrüßt die beim gestrigen Wirtschaftsparlament beschlossenen Reformmaßnahmen und bekennt sich weiterhin zu einer konstruktiven Mitgestaltung des Reformprozesses. Für KommR Thomas Schaden, Vizepräsident des SWV Österreich, Präsident des SWV Niederösterreich und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, bleiben jedoch wesentliche Fragen offen.

Sinkende Wahlbeteiligung unterstreicht Dringlichkeit einer Wahlrechtsreform

Schaden bedauert, dass die Reform des Wirtschaftskammerwahlrechts im bisherigen Reformprozess noch nicht diskutiert werden konnte. Umso wichtiger sei es, dass dieses Thema nun im ersten Quartal 2027 behandelt wird. Bei den Wirtschaftskammerwahlen 2025 ist die bundesweite Wahlbeteiligung von 33,7 Prozent im Jahr 2020 auf nur noch 26,5 Prozent gesunken.

„Diese Entwicklung muss uns als gesetzliche Interessenvertretung zu denken geben. Gerade eine Organisation mit verpflichtender Mitgliedschaft sollte den Anspruch haben, möglichst viele ihrer Mitglieder in die demokratische Willensbildung einzubinden. Eine moderne Wirtschaftskammer braucht neben effizienten Strukturen und Transparenz auch eine starke demokratische Legitimation“, betont Schaden.

Der SWV setzt sich daher unter anderem für die Vereinfachung des Wahlverfahrens und den automatischen Versand der Wahlkarten ein.

„Wir müssen es den Unternehmerinnen und Unternehmern so einfach wie möglich machen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die Erhöhung der Wahlbeteiligung sollte ein gemeinsames Anliegen aller Fraktionen sein. Wir erwarten uns daher im ersten Quartal 2027 eine substanzielle Diskussion mit konkreten Ergebnissen“, so Schaden.



Strukturreform mit Augenmaß

Die angestrebte Reduktion um 100 Fachorganisationen stellt die Wirtschaftskammer vor eine herausfordernde Aufgabe.

„Die Reduktion der Fachorganisationen beruht auf Freiwilligkeit. Die WKÖ-Präsidentin verfügt hier über kein Durchgriffsrecht. Es wird daher maßgeblich auf die Funktionärinnen und Funktionäre auf Landesebene ankommen, sinnvolle Lösungen im Interesse ihrer Mitgliedsbetriebe zu finden“, erklärt Schaden.

EPU-Paket: Deutliche Kritik an der Liste Industrie

Als wichtigen Erfolg wertet der SWV den gemeinsam mit dem Wirtschaftsbund eingebrachten und beschlossenen Antrag zum EPU-Paket 2027. Auf deutliche Kritik stößt hingegen die ablehnende Haltung der Liste Industrie, die insbesondere die Deckelung der Grundumlage auf 119 Euro kritisch sieht.

„Dass die Liste Industrie ausgerechnet Ein-Personen-Unternehmen stärker zur Kasse bitten will, ist für uns nicht nachvollziehbar. Umsatzstarke EPU leisten bereits über andere Kammerumlagen ihren Beitrag zur Finanzierung der Wirtschaftskammer. Gerade für kleine Ein-Personen-Unternehmen darf die Grundumlage aber keine finanzielle Hürde darstellen. Wer die Interessen der österreichischen Wirtschaft vertritt, muss auch die wirtschaftliche Realität ihrer kleinsten Unternehmen berücksichtigen“, so Schaden abschließend.